Genialer Münz-Trick kann dir den Urlaub retten – SO funktioniert er

Stell dir vor, du bist in einem sonnigen Paradies, genießt das warme Wetter und die Freiheit des Selbstversorgens. Doch was, wenn der Kühlschrank deines Ferienhauses plötzlich den Geist aufgibt?

Gerade in warmen Ländern mit instabiler Stromversorgung ist das keine Seltenheit. Ein Trick mit einer einfachen Münze kann dir helfen, solche bösen Überraschungen zu vermeiden, wie „Chip.de“ verrät.

So funktioniert der Trick mit der Münze

Fülle eine Plastikschüssel oder einen Becher mit Wasser und stelle diesen ins Gefrierfach. Warte ab, bis das Wasser vollständig gefroren ist, und lege dann eine Münze oben auf die Eisoberfläche. Jetzt kommt der entscheidende Schritt: Stelle das Gefäß zurück ins Gefrierfach und gehe deinem Alltag nach.

Nun der Clou laut „Chip.de„: Liegt die Münze bei deiner Rückkehr nicht mehr oben, war der Strom definitiv weg. Ist sie leicht im Eis eingesunken, hat es wahrscheinlich nur einen kurzen Ausfall gegeben. Hat sie sich jedoch komplett nach unten bewegt, war der Gefrierschrank über Stunden außer Betrieb.

Warum die Urlaub Münze so wichtig ist

Gerade in Ländern, wo Stromausfälle an der Tagesordnung sind, können Fisch, Fleisch und Milchprodukte schnell verderben. Das führt im schlimmsten Fall zu Lebensmittelvergiftungen oder Magen-Darm-Problemen. Die Urlaub Münze hilft dir, diese Risiken frühzeitig zu erkennen. So kannst du verdächtige Lebensmittel rechtzeitig aussortieren und entsorgen.

Zur Sicherheit solltest du keine Behälter aus Glas verwenden, da diese durch das Einfrieren leicht platzen können. Am besten eignen sich Plastikgefäße. Der Trick mit der Urlaub Münze ist außerdem super praktisch, wenn du tagsüber Ausflüge planst oder länger unterwegs bist.

Auch nach dem Urlaub nützlich

Dieser Lifehack ist nicht nur im Urlaub ideal. Auch zu Hause kannst du die Methode anwenden, wenn du verreist. So weißt du nach deiner Rückkehr sofort, ob dein Kühlschrank oder Gefrierfach während deiner Abwesenheit einwandfrei funktioniert hat.