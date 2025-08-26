Urlaub in der Türkei: Tausende Reisende machen es nach der Landung – jetzt ist es verboten

Wer kennt sie nicht, die Ansage nach der Landung im Reiseziel: „Bitte bleiben Sie so lange angeschnallt sitzen, bis die Maschine ihre endgültige Parkposition erreicht hat und die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind.“

Doch Pustekuchen: Anstatt zu warten, ist das typische Klicken zu hören, wenn die ersten ungeduldigen Passagiere ihre Gurte öffnen und die Gepäckfächer aufreißen, während das Flugzeug noch rollt. Aber Achtung: Genau das könnte – zumindest in der Türkei – ab sofort ziemlich teuer werden.

Urlaub in der Türkei: Zu frühes Abschnallen könnte teuer werden

Denn die türkische Generaldirektion für Zivilluftfahrt (SHGM) hat jetzt Ernst gemacht und neue Sicherheitsregeln aufgestellt, die das frühzeitige Abschnallen und das Öffnen des Gepäckfachs drastisch bestrafen. Wer sich zu früh von seinem Sitz befreit oder das Gepäckfach öffnet, bevor das Anschnallzeichen erloschen ist, wird künftig als „vorschriftswidrig reisender Passagier“ eingestuft – und das könnte teuer werden!

++ Urlaub in der Türkei: Touristen fallen am Flughafen vom Glauben ab – „Bodenlos“ ++

Die genaue Höhe der Strafe ist laut „Bild.de“ noch geheim. Was jedoch bekannt ist, ist der Grund für die neuen Regeln. Die Maßnahme soll Unfälle beim Aussteigen verhindern, die durch herabfallendes Gepäck oder unerwartete Bewegungen des Flugzeugs verursacht werden.

Überfüllte Gänge & Co.: Crew greift härter durch

Und auch das Kabinenpersonal wurde neu instruiert. So müssen sie bei Verstößen gegen die Anschnallvorschriften nicht nur eine Ermahnung aussprechen, sondern auch durchsagen, dass das Aufstehen erst erlaubt ist, wenn das Flugzeug die endgültige Parkposition erreicht hat.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Zudem gibt es jetzt auch strikte Ansagen gegen die überfüllten Gänge. Die Crew wird künftig klar und deutlich darauf hinweisen, dass niemand einfach aufspringen und losstürmen darf – wer aufstehen will, muss warten, bis er an der Reihe ist. All das gilt übrigens ab sofort: So hat die Fluggesellschaft Turkish Airlines die neuen Vorgaben sofort umgesetzt.

Apropos Urlaub: Es gibt eine einfache Methode, mit der du bei deiner nächsten Buchung ordentlich viel Zeit und vor allem Geld sparen kannst. Wie das geht? Das erfährst du HIER.