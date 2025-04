Urlaub: Reise-Abo und Flug-Flatrate – darum sollten Kunden höllisch aufpassen

Kaum ist der Frühling mit den ersten Sonnenstrahlen eingekehrt, träumen die meisten Deutschen schon von ihrem langersehnten Sommerurlaub. Dank diverser Spartipps und Frühbucher-Angebote machen die meisten ihre Reise schon Monate vorher dingfest.

Doch hier gilt es für viele Reisende, nicht unüberlegt in Urlaubs-Fallen zu geraten und am Ende noch mehr dafür zu bezahlen. Denn gerade Airlines und Reiseanbieter werben immer häufiger mit neuen Abo-Modellen. Doch diese können es ganz schön in sich haben…

Urlaub: Obacht vor diesen Preis-Fallen!

Wie das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) Deutschland nun in einer Pressemitteilung preisgibt, werben immer mehr Reiseportale und Fluggesellschaften mit Mitgliedschaften und Abonnements, die scheinbar günstige Vorteile für den Urlauber bieten. Großer Nachteil an diesen vermeintlichen Angeboten: Oftmals sind die Bedingungen intransparent, Kündigungen kompliziert und es lauern versteckte Kosten.

+++Urlaub in Italien: Touristen tappen immer wieder in diese Fallen+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Doch wo genau liegt hier das Problem? Bei Mitgliedschaften, die zum Beispiel Vergünstigungen bei Reisebuchungen versprechen, ist oft nicht klar ersichtlich, dass eine kostenlose Testphase nach einmaliger Nutzung nicht erneut gewährt wird. Verbraucher rutschen so oftmals bei einer weiteren Buchung unwissentlich in eine teure Jahresmitgliedschaft. Hier kritisiert die EVZ vor allem die mangelnde Transparenz, irreführende Preisangaben und die schwierigen Kündigungsmöglichkeiten.

+++Urlaub in Griechenland: Dieser Anblick lässt Touristen zusammenzucken+++

So können sich Urlauber schützen

Bei Flug-Flatrates gibt es ähnliche Fallen – denn diese halten oftmals gar nicht das, was sie versprechen. So gibt es für die Nutzung solcher Flatrates nur eine eingeschränkte Streckenauswahl, eine Beschränkung bei der Buchung und versteckte Zusatzkosten. In der Regel wird nämlich pro Flugstrecke eine zusätzliche Gebühr fällig. Zudem sind nur minimale Handgepäckstücke inklusive.

Mehr Themen:

Wie können Verbraucher aber dennoch das Beste für sich herausholen? Ein ganz wichtiger Tipp der EVZ: Urlauber sollten immer genau prüfen, welche Leistungen wirklich in einem Abonnement oder einer Flug-Flatrate enthalten sind. Auch ist besondere Obacht vor versteckten Gebühren und Zusatzkosten geboten. Daher sollte sich jeder Verbraucher vorher noch mal gründlich die Vertragsbedingungen durchlesen – vor allem zu wichtigen Themen wie Kündigung und automatischer Verlängerung.