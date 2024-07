Urlaub: So wird das nichts! Warum für viele die Ferien beinahe ins Wasser fallen

Für viele ist es das Highlight des Jahres, endlich Urlaub und Entspannung. Jedoch hört der Alltagsstress sogar dann nicht auf, wenn man eigentlich entspannt am Strand liegen sollte. Eine Bevölkerungsgruppe ist davon besonders betroffen.

Viele Arbeitnehmer können im Urlaub einfach nicht richtig entspannen. Dies zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Krankenkasse Pronova BKK. 24 Prozent der Befragten kehren aus dem Urlaub nur wenig ausgeruht zurück. 19 Prozent geben an, dass sie sich nur mäßig erholt fühlen.

Trotz Urlaub keine Entspannung: 19 Prozent nur mäßig erholt

Dies kann daran liegen, dass man trotz Urlaub immer noch teilweise mit der Arbeit beschäftigt ist. Laut der Umfrage gibt die Hälfte der Befragten an, dass sie trotz Urlaub täglich ihre E-Mails überprüfen. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, erklären zwei Drittel der Befragten, dass sie trotz freier Zeit wegen der Arbeit kontaktiert werden.

Nach eigener Schätzung geben die Teilnehmer der Umfrage an, dass sie jeden Urlaubstag mindestens 1,3 Stunden mit der Arbeit beschäftigt sind. Bei einer speziellen Gruppe sind es sogar zwei Stunden am Tag. Junge Arbeitnehmer im Alter zwischen 18 und 29 Jahren scheinen trotz Urlaub immer noch mit der Arbeit beschäftigt zu sein. Kein Wunder also, dass nur 48 Prozent angeben, dass sie sich nach dem Urlaub sehr gut oder gut erholt fühlen.

60 Prozent müssen Überstunden machen

Auch das Ende des Urlaubs ist bei vielen laut der Umfrage nicht so erholsam, wie es sein sollte. 62 Prozent der Befragten geben an, dass sie meist schon ein bis zwei Tage vor der Rückkehr wieder gedanklich bei der Arbeit sind. Bei Führungskräften sind es drei von vier der Befragten, wie „Ruhr Nachrichten“ erklärt.

Aber auch vor und nach dem Urlaub berichten Arbeitnehmer von zusätzlichem Stress. Von den Befragten der Umfrage geben 60 Prozent an, dass sie vor und auch nach der Reise Überstunden machen müssen. Insgesamt geben die Teilnehmer an, dass man vor und nach der Reise acht Überstunden machen muss, um die Abwesenheit zu organisieren oder sich um Unerledigtes zu kümmern.