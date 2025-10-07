Neue Regeln für Urlauber: Erste Reiseagentur führt Mindestaufenthalt für Touris ein

Ein Kurztrip von wenigen Tagen nach New York oder Thailand? Beim Reiseveranstalter Evaneos wird das bald nicht mehr empfohlen. Die französische Plattform, die auch in Deutschland aktiv ist, führt als erste ihrer Art Mindestaufenthalte für Flugreisen ein.

Diese sollen nachhaltigeres Reisen fördern. Mehr dazu erfährst du hier!

Nachhaltigkeit im Fokus

Wie „wa.de“ berichtet, richten sich die neuen Mindestaufenthalte nach der Flugdistanz: Unter 5.000 Kilometern empfiehlt Evaneos sieben Tage Aufenthalt. Für Langstrecken von bis zu 11.000 Kilometern schlägt das Unternehmen zehn Tage vor. Ultra-Langstrecken über 13.000 Kilometer sollten mindestens 14 Urlaubstage dauern, so die Angaben des Reiseveranstalters.

Der weltweite Reiseverkehr wächst weiterhin stark. Laut der UN-Welttourismusorganisation unternahmen 2025 knapp 690 Millionen Menschen internationale Reisen – fünf Prozent mehr als 2024. Doch die Folgen sind deutlich: Laut der Fachzeitschrift „Nature Climate Change“ verursacht der Tourismus 8,8 Prozent der globalen Emissionen, davon 52 Prozent durch die Luftfahrt.

Urlaub bewusster und klimafreundlicher gestalten

Evaneos will helfen, Umweltbelastungen bei Flugreisen zu reduzieren. Kurztrips von unter fünf Tagen hat die Agentur bereits aus dem Programm genommen. „Die Verlängerung der Aufenthaltsdauer ist eine einfache, aber wirkungsvolle Möglichkeit, unser Verständnis des Reisens zu überdenken“, sagt Laurent de Chorivit, Co-CEO von Evaneos. Kunden sollen ihren Urlaub ganzheitlicher sehen.

Auch andere Anbieter setzen auf Maßnahmen für eine bessere Klimabilanz, wie „wa.de“ berichtet. TUI plant bis 2030 deutliche Emissionsreduktionen für Airlines, Kreuzfahrten und Hotels. Plattformen wie Booking.com und Expedia markieren nachhaltige Unterkünfte oder CO₂-ärmere Flüge. Evaneos geht mit seinen Empfehlungen jedoch einen Schritt weiter und setzt stärker auf Vermeidung statt Kompensation.