Mann kommt aus Urlaub zurück – dann flattert eine Rechnung von über 37.000 Euro ins Haus

Ein entspannter Urlaub steht für viele Menschen für Erholung und unvergessliche Erlebnisse. Doch manchmal lässt der Schock nach der Rückkehr solche Erinnerungen verblassen – wie bei Dominique Lefèvre.

Der französische Bar-Besitzer aus Maule erlebte nach einer Reise nach Marokko eine böse Überraschung: Eine Handyrechnung von über 37.000 Euro ließ ihn und seine Existenz zittern. Doch was genau ist passiert? Hier erfährst du alles!

Urlaub wird zum finanziellen Albtraum

Wie „Bild“ berichtet, erklärte Lefèvre, dass er sein Handy während des Urlaubs kaum genutzt zu haben. Trotz früherer Reisen nach Marokko hatte er nie derartige Probleme mit seiner Handyrechnung. Sein Anbieter Orange behauptete jedoch, er habe die in seinem Tarif enthaltenen 5 GB Datenvolumen überschritten. Insgesamt seien 16 Warn-SMS verschickt worden.

Der Bar-Besitzer aus der Nähe von Paris zog rechtliche Schritte in Betracht. Er ließ die Forderung von einem Anwalt prüfen. „Entweder war ich Opfer eines Hackerangriffs oder eines technischen Fehlers“, erklärte er dem französischen Sender „France Info“, als er die horrende Rechnung präsentierte.

Glück im Unglück

Nach dem Urlaub kappte Orange Lefèvres Telefonleitung, was seine geschäftlichen Abläufe massiv beeinträchtigte. Ohne Internet konnte er seine Kasse nicht mehr nutzen. Er musste einen neuen Anbieter beauftragen, um seine Bar weiter betreiben zu können. Trotzdem blieb die Situation belastend.

Zum Glück fand der Streit ein versöhnliches Ende: Orange reduzierte die Forderung auf 500 Euro. Die jahrelange Kundentreue Lefèvres spielte dabei eine Rolle. Laut „Bild“ betonte der Anbieter jedoch, dass es keine technischen Fehler oder Hackerangriffe gab.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.