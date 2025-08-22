Gefahr in zwei beliebten Urlaubsländern – Auswärtiges Amt alarmiert Touristen

Sonne, Meer, Tapas – so stellen sich viele den Urlaub in Spanien oder Portugal vor. Doch aktuell wirft eine ernste Lage Schatten auf die Urlaubsstimmung:

Heftige Wald- und Buschbrände breiten sich in beiden Ländern aus – mit teils dramatischen Folgen für Natur, Infrastruktur und Reisende.

Urlaub: Lage in Spanien – schwersten Brände seit 20 Jahren

In Spanien wüten derzeit rund 40 Waldbrände, vor allem im Norden und Westen des Landes, so das Auswärtige Amt. Besonders betroffen sind die Regionen Galicien, Kastilien und León, Asturien sowie Extremadura. Laut einem Bericht von „tagesschau.de“ handelt es sich um die schwersten Brände seit zwei Jahrzehnten – bereits jetzt wurde eine Fläche zerstört, die etwa der Größe Mallorcas entspricht.

Die klimatischen Bedingungen verschärfen die Situation zusätzlich: anhaltende Dürre, ungewöhnlich hohe Temperaturen und wechselnde Winde sorgen dafür, dass sich die Feuer rasch ausbreiten oder erneut entfachen können. Zwar betreffen die Brände überwiegend dünn besiedelte Regionen abseits der typischen Touristenziele, doch auch Reisende müssen mit spürbaren Auswirkungen rechnen:

Straßensperrungen und Umleitungen sind in vielen Gebieten an der Tagesordnung.

Auch der Bahnverkehr, unter anderem auf der Verbindung Madrid – Santiago de Compostela, ist teils beeinträchtigt.

Besonders relevant für Pilger: Abschnitte des Jakobswegs in den betroffenen Regionen wurden vorübergehend gesperrt. Die Behörden bitten Wanderer, ihre Reise vorsorglich zu unterbrechen.

Portugal ist auch in Alarmbereitschaft

Auch im Nachbarland Portugal ist die Lage ernst: Aufgrund der extremen Trockenheit und anhaltenden Hitze hat die portugiesische Regierung bereits am 7. August die Waldbrand-Alarmstufe für das gesamte Festland ausgerufen (ausgenommen sind Madeira und die Azoren).

Wie in Spanien ist auch hier mit Beeinträchtigungen in Tourismusgebieten, Straßensperren und Infrastrukturproblemen zu rechnen. Denn auch in Portugal können sich die Brände schnell ausbreiten oder neu entfachen, besonders bei starkem Wind, wie das Auswärtige Amt nun sämtliche Urlauber und Einwohner warnt.

Was bedeutet das für Urlauber?

Kein Wunder, dass sich viele Urlaub-Fans nun die Frage stellen: Was passiert mit meiner Reise? Muss ich abbrechen? Und kann ich meine Reise kostenfrei stornieren? Die Antwort – zumindest auf die letzte Frage – ist etwas ernüchtern: Kostenfrei stornieren ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Also zum Beispiel dann, wenn konkret Feuer oder starker Rauch die Unterkunft bedrohen. Eine allgemeine Sorge vor Bränden gilt rechtlich nicht als ausreichender Grund.

Daher gilt: Wer aktuell in die betroffenen Regionen reist, sollte gut vorbereitet sein und sich regelmäßig über die aktuelle Lage informieren. Wie man sich am besten informiert? HIER eine kleine Übersicht:

Für Spanien:

Staatlicher Wetterdienst mit aktuellen Warnungen

Lokale Warn-Apps – Viele Regionen bieten Push-Nachrichten zur Gefahrenlage

X-Kanäle wie “Incendios Forestales España” oder EMAInfoca informieren in Echtzeit

Für Portugal:

www.fogos.pt – Live-Karte aktueller Brandherde

ANEPC – Nationale Katastrophen- und Zivilschutzbehörde (auch auf Englisch)

Darüber hinaus empfiehlt es sich, sich direkt bei Hotels, Reiseleitern oder Veranstaltern vor Ort zu erkundigen. Sie wissen meist am besten, wie sich die Lage in der Region entwickelt.

Bleib achtsam, gut informiert und flexibel – dann kannst du auch in dieser besonderen Situation sicher reisen. Pass gut auf dich auf – und aufeinander.