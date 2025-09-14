Urlauber buchen Ferienwohnung in Portugal mit Meerblick – vor Ort folgt die bittere Enttäuschung

Wer einen Urlaub bucht, achtet auf unterschiedliche Kriterien. Der eine möchte das Rundumsorglospaket und bucht ein Hotel mit All-Inklusive-Service, der andere möchte lieber etwas mehr Privatsphäre und wählt deshalb vielleicht eher eine Ferienwohnung für sich alleine aus.

Doch auch hier gibt es diverse Kriterien und Anforderungen. Preis, Lage und Anbindung sind für viele Urlauber entscheidend. Eine Freundesgruppe entschied sich für eine Wohnung an der Algarve in Portugal. Auf Airbnb las sich die Beschreibung wie ein Traum, besonders freuten sie sich auf den versprochenen „Meeresausblick“. Doch es kam anders als erwartet …

Urlaub in Portugal startet mit böser Überraschung

Denn als Joseline und ihre Freunde in der Ferienwohnung ankommen, startet ihr Urlaub in Portugal mit einem kleinen Schock. Auf TikTok halten ihre Freunde den Moment fest, als sie gerade die Rollläden hochziehen will, um den vom Vermieter versprochenen Meerblick zu begutachten. Doch statt einem weiten Ozean, Strand und Meer bietet sich ihr ein ganz anderer Anblick.

+++ Mieter will im Urlaub entspannen – doch DEM entkommt er nicht +++

Und zwar eine riesige Baustelle mit Schutt und Asche sowie großen Maschinen und Traktoren. Die bittere Enttäuschung nahm die Gruppe jedoch zunächst gelassen an und verfiel in einen Lachanfall. Sie konnten wohl nicht glauben, dass das gerade wirklich passiert war. „Ich wurde betrogen“, kichert die junge Frau in die Kamera.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Betroffene haben ein Recht auf Schadensersatz

Auf sich sitzen lassen, müssen das Urlauber jedoch nicht. Denn Appartements mit „Meerblick“ lassen sich Vermieter gerne auch etwas teurer bezahlen. Dementsprechend dürfen Mieter jedoch auch erwarten, dass sie für ihr geleistetes Geld auch die entsprechende Leistung erhalten. Experten raten in solchen Fällen alles mit Bildern und Videos zu dokumentieren und sofort schriftlich beim Reiseveranstalter oder Vermieter zu melden.

Noch mehr News:

In der Mail sollte eine Frist gesetzt werden, bis der Mangel behoben werden muss, ansonsten haben Betroffene Anspruch auf eine Reisepreisminderung oder möglicherweise Schadensersatz. Bei der Buchung sollten Urlauber jedoch auch auf Details achten, denn es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen „Meerblick“ und „Meerseite“.

Bei „Meerblick“ sollte tatsächlich eine direkte Ansicht auf das Wasser gewährleistet sein. Bei „Meerseite“ ist das nicht garantiert, hier wird nur versprochen, dass das Zimmer in Richtung Meer ausgerichtet ist. Baustellen oder andere große Gebäudekomplexe können hier die erhoffte Sicht versperren – ein Anspruch auf Schadensersatz ist hier schwierig.