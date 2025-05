Urlaub in Paris: Touristen bestellen Wein – was ihnen serviert wird, ist schamlos

In der Stadt der Liebe wird also ordentlich getrickst! Viele Urlauber und Reisende zieht es gern mal in die großen Metropolen Europas. Vor allem Paris ist da ein ziemlich beliebtes Reiseziel.

Die französische Hauptstadt glänzt dabei vor allem mit ihrem romantischen Vibe und den vielen Leckereien an beinahe jeder Ecke. Denn gerade das Essen und Trinken wird in Paris großgeschrieben. Doch hier werden die Urlauber teilweise ganz schön übers Ohr gehauen…

So wirst du im Urlaub ausgetrickst

Einen köstlichen Wein an der Seine oder in der Nähe des Eiffelturms zu trinken, ist für viele ein wahr gewordener Traum. Doch wie die französische Zeitung „Le Parisien“ nun herausgefunden hat, werden Reisende in ihrem Urlaub gerade beim Wein ganz schön hinters Licht geführt. Denn offenbar wird Restaurant-Gästen gern mal heimlich ein günstigerer Tropfen eingeschenkt als eigentlich bestellt. Das soll vor allem Touristen betreffen.

+++Urlaub auf Ibiza wird zum Alptraum – Reise-Gruppe verliert Tausende Euro+++

Wie die Zeitung nämlich in einer Untersuchung herausgefunden hat, betrügen die Cafés oft mit Billigweine, die zu Spitzenpreisen verkauft werden. Für diesen besonderen Test gaben sich zwei Weinkenner als englischsprachige Touris aus. Die Sommeliers fanden dabei heraus, dass die Restaurants mit billigeren Weinen betrügen – in der Hoffnung, dass es Touristen nicht bemerken.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

„Ich habe es geahnt“

„Manche Restaurants servieren manchmal einen anderen Wein, der billiger ist als der vom Gast bestellte, um ihre Gewinnspanne zu maximieren. Das haben uns zahlreiche Pariser Kellner erzählt, die behaupteten, diese Technik auf Anweisung ihrer Chefs angewandt zu haben“, heißt es in einem Netzbeitrag des französischen Blattes.

Mehr zum Thema Urlaub:

Für Urlauber ein absolutes No-Go, wie sie unter dem Post preisgeben. „Ich habe es geahnt, ohne es glauben zu wollen“ oder „Warum werden diese Orte nicht genannt?“, kommentieren unter anderem zwei Nutzer. Ein anderer User hingegen hat einen Lösungsvorschlag für dieses Problem: „Zögert nicht, im Zweifelsfall zu verlangen, dass der Wein am Tisch serviert wird.“