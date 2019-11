Urlaub: Paar will verreisen – doch am Flughafen entdecken Mitarbeiter DAS im Koffer

Es kam alles ganz anders! Zum 40. Geburtstag schenkte der Brite Nick Coole seiner Frau eine Reise nach New York. Das Paar von der Isle of Man hatte seine Sachen gepackt und war für den Urlaub pünktlich am Flughafen.

Trotzdem drohte der geplante Urlaub beim Security-Check, ins Wasser zu fallen.

Urlaub: Paar will verreisen – Security entdeckt etwas im Gepäck

Denn: Beim Scannen eines Handgepäckkoffers entdeckten die Flughafen-Mitarbeiter etwas Ungewöhnliches. Selbst die Security waren sich zunächst nicht sicher, worum es sich bei dem unbekannten Objekt im Koffer handeln könnte.

Deshalb baten sie Nick Coole und seine Frau in einen seperaten Raum.

Dort wurde der Koffer des Paares dann geöffnet – und etwas Unerwartetes kam zum Vorschein.

Katze versteckt sich in Handgepäck

Candy, die fünf Jahre alte Katze des Paares, schaute etwas bedröppelt aus dem Gepäckstück. Sie hatte sich zu Hause unbemerkt in den Koffer geschlichen, wie Nick Coole auf Facebook erklärte.

Dazu postete er zwei Fotos von seiner Katze beim Security-Check.

Paar darf trotzdem verreisen

Damit die geplante Geburtstagsreise trotzdem starten konnte, wurde Candy von Freunden des Paares am Flughafen abgeholt und nach Hause gebracht.

Glück im Unglück also für Nick Coole, seine Frau und Katze Candy. (nr)