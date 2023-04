Urlaub an der Ostsee: Segel-Ausflug startet harmonisch – doch dann wird der Trip zum Alptraum

Im Urlaub an der Ostsee mit der Yacht aufs Wasser hinausfahren, die Füße im kühlen Nass baumeln lassen und einfach die private Atmosphäre genießen. So oder so ähnlich werden sich sieben Segler wohl auch ihren Ausflug am Dienstag (25. April) vorgestellt haben. Doch es kam ganz anders.

Denn wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet, wurde es auf einmal gefährlich für die Crew. Starker Wind zog auf und beschädigte Teile der Yacht – die Seenotretter mussten zur Hilfe eilen.

+++ Urlaub auf Sylt: Serien-Betrüger treibt sein Unwesen – Opfer warnt jetzt eindringlich +++

Urlaub an der Ostsee: Schock auf weiter See

Gegen 15.35 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle See der Notruf ein. Die etwa 14 Meter lange und viereinhalb Meter breite Segelyacht trieb auf der Ostsee herum und kam weder vor noch zurück. Ein gebrochener Mast verhindert das Weitersegeln. Zu dem Zeitpunkt waren die Segler vor der Küste von Eckernförde (Schleswig-Holstein) und hatten keine Chance mehr, selbstständig wieder an Land zu kommen.

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 377.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Ein heftiger Starkwind war die Ursache für den Abbruch. Die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) sprach von einem Westwind mit Geschwindigkeit von 61 km/h – das entspricht Windstärke 7. Die Crew befand sich in einer gefährlichen Lage, denn die Leinen drohten, in den Propeller des Motors zu geraten.

Noch mehr Meldungen:

Ein Seenotrettungs-Team wurde ausgeschickt, um den sieben Seglern zur Hilfe zu kommen. Unter erschwerten Bedingungen bei bis zu zwei Metern Seegang erreichten die Helfer die Yacht etwa acht Seemeilen östlich des Leuchtturms Kalkgrund. Es folgte eine schwierige und aufwendige Rettungs-Aktion. Weitere Details dazu und wie es den Seglern nach dem Yacht-Unfall ging, erfährst du bei „Moin.de„.