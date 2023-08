Urlaub an der Ostsee: Hitzige Debatte eskaliert – diese Aussage tritt eine Menge los

Hitzige Debatte unter Touristen, die gern ihren Urlaub an der Ostsee verbringen!

Was den Urlaub an der Ostsee für viele Deutsche so attraktiv macht: Die Anreise ist nicht allzu lang. Es gibt wunderschöne, naturbelassene Strände. Und Unterkünfte sowie Gastronomie sind nicht so überteuert wie in vielen Touristen-Hotspots am Mittelmeer.

Urlaub an der Ostsee nicht mehr so günstig?

Speziell der letztgenannte Punkt ist für viele Touristen ein ausschlagendes Argument, das sie immer wieder vom Urlaub an der Ostsee überzeugt. Doch zuletzt diskutierten Ostsee-Liebhaber immer wieder: Sind Fehmarn, Rügen, Usedom und Co. gar nicht mehr so günstig, wie man es einst gewohnt war?

Unser Partnerportal MOIN.DE hat die Diskussionen in diversen Facebook-Gruppen von Ostsee-Urlaubern genau verfolgt. Die Debatte eskalierte, als ein Urlauber meinte: „Ich muss ja mal sagen, nach Swinemünde werde ich nicht mehr fahren.“

Seine Begründung: Es sei dort zu teuer geworden. „Promenade ist zwar schön, aber die Preise haben sich Deutschland total angeglichen. Kurzum gesagt, ich war enttäuscht.“

Sowohl die Kosten für Essen, als auch die Fahrtkosten nach Swinemünde seien erschreckend hoch gewesen, fand der Tourist – und trat mit diesen Aussagen eine Lawine los.

Ostsee-Urlauber halten dagegen

Eine Usedom-Liebhaberin fragt sofort: „Warst du an der falschen Ecke?“ Und ein anderer Urlauber meint: „Dann kennst du wohl die richtigen Stellen nicht.“

Und wieder die nächste Ostsee-Urlauberin rät: „Erkundet die Stadt mal vernünftig, dann findet ihr auch tolle Restaurants mit definitiv günstigeren Preisen als auf deutscher Seite!“

Sie erhält sofort Zuspruch eines anderen Touristen: „Es gibt dort schließlich viel zu entdecken und die Strandpromenade ist sehr schön. Klar, wer in Strandnähe essen will, muss etwas mehr zahlen. Aber man bekommt auch viel für sein Geld.“

Und wieder ein anderer findet: „Typisch deutsch. Irgendwo hinfahren, möglichst wenig bewegen, gern billig futtern und wenn’s nicht klappt, meckern.“

