Urlaub an der Ostsee: Urlauberin macht spektakuläre Entdeckung – andere platzen vor Neid

Besonderer Moment im Urlaub an der Ostsee!

Eine Frau, die ihren Urlaub an der Ostsee verbrachte, entdeckte am Strand der Insel Usedom einen kleinen Schatz im Sand. Ihre Entdeckung teilte sie im Netz – und erntete teils sogar neidische Reaktionen, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Glücklicher Fund am Strand

Ostern an der Ostsee – das war der Urlaubsplan einer Frau, die dieses Jahr die Feiertage auf der Insel Usedom verbrachte. Am Ostersonntag (9. April) kletterte sie bereits früh aus dem Bett, um gegen 9 Uhr einen Morgenspaziergang am Ückeritzer Strand zu genießen. Doch dann traute sie plötzlich ihren Augen kaum!

Einige interessante Fakten zur Ostsee:

Die Ostsee wird auch Baltisches Meer genannt

Die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

Ihre Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

Die Ostsee ist an ihrer tiefsten Stelle 459 Meter tief

„Da lag mein allererster Bernstein“, berichtet sie in einem Beitrag in einer Usedom-Facebook-Gruppe. „Er strahlte mich einfach an.“

Frau prahlt mit Bernstein-Entdeckung

Die schönen Steine am Strand sind immer wieder beliebte Souvenirs für Urlauber. Ganz einfach zu finden sind sie jedoch nicht – man nennt sie auch das „Gold der Ostsee“. Besonders interessant ist es, wenn in dem fossilen Harz eventuell sogar noch kleine Tierchen eingefangen sind – teilweise sind diese Hunderte von Jahren alt.

Unter dem Facebook-Beitrag wurde der Frau natürlich aufs Herzlichste zu ihrem Fund gratuliert. Doch es gab auch einige Nutzer, die eher neidisch auf das Glück der Urlauberin reagierten. Mehr erfährst du bei unserem Partnerportal MOIN.DE <<<