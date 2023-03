Urlaub an der Ostsee: Expertin teilt vernichtendes Usedom-Urteil – das erwartet Touristen jetzt

Der Urlaub an der Ostsee ist für viele Deutsche unverzichtbar. Das milde Klima, die wunderschöne Landschaft – und eine unter Umständen deutlich kürzere Anreise als ins Ausland sind für viele Touristen Argumente genug, die deutsche Nord-Küste in den Ferien unsicher zu machen.

Doch gerade die Urlaubs-Insel Usedom musste vor einiger Zeit heftige Kritik einstecken. Eine Expertin ließ kein gutes Haar an ihrem Urlaub an der Ostsee. Doch haben sich die Kritikpunkte mittlerweile in Luft aufgelöst? Unser Partnerportal „MOIN.de“ ist dieser Frage jetzt auf den Grund gegangen.

Urlaub an der Ostsee heftig kritisiert

Schaut man sich die Urlaubsportale einmal genauer an, so wimmelt es von Kritiken zu Hotels, Restaurants und Co. Doch bei der Urlaubs-Expertin war es nicht die Unterkunft auf der Urlaubs-Insel, die ihr Bauchweh bereitete. Vielmehr holte sie zum Schlag gegen die Gastronomie- und Verkäufer-Branche auf der Insel Usedom aus.

Wie „MOIN.de“ berichtet, seien die Kellner, Verkäufer und Imbissbuden-Chefs häufig mies gelaunt und hätten sie das in der Vergangenheit deutlich spüren lassen. Doch nicht nur der Service, auch das Essen an sich konnte sie nur als „eher eintönig und teuer“ beschreiben.

Ein viel gravierenderes Problem sei aber die An- und Abreise auf und von Usedom. Wer mit dem Auto anreist, ist davon wahrscheinlich weniger getroffen. Für Bahn-Reisende aber entpuppte sich der Trip in den Urlaub an die Ostsee jedes Mal als Herausforderung. Hat sich daran etwas in den vergangenen Jahren verändert?

Durchwachsenes Fazit für Usedom

Gerade die Corona-Zeit hat die Gastronomie- und Händler-Szene auch auf der Urlaubsinsel massiv herausgefordert. Dies dürften einige Touristen seit 2020 nicht nur anhand der steigenden Preise für Unterkünfte gemerkt haben. Auch die Restaurants mussten vereinzelt ihre Preise anheben, doch aktuelle Kritiken halten sich in diesem Bereich im Rahmen.

Dagegen wird derzeit vor allem gegen zwei Punkte massiv gewettert: Die Kurtaxe sowie die Bahnanbindung der Insel. Was Touristen auf Usedom heute massiv nervt und was du daraus vielleicht für deinen nächsten Urlaub an der Ostsee lernen kannst, das erfährst du bei unserem Partnerportal „MOIN.de„.