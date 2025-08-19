Urlaub an der Ostsee: Tourist besucht Usedom – er schäumt vor Wut

Eigentlich sollte der Urlaub an der Ostsee pure Entspannung sein – traumhafte Landschaften, Natur und Strände. Doch nach seinen Erlebnissen auf der Insel Usedom fällt dieser Tourist ein hartes Urteil. Gegenüber dem „Nordkurier“ berichtet Stefan T. von seinen Erfahrungen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau freute er sich auf seinen großen Urlaub an der Ostsee, doch dann folgte die große Enttäuschung.

Schon bei seiner Ankunft in der Ferienwohnung nahm das Dilemma seinen Lauf. Als seine Frau und er an der Unterkunft nahe Wolgast eintrafen, erwartete sie alles andere als eine herzliche Begrüßung. Stattdessen fuhr die Kontaktperson sie mit den Worten „Warum kommen Sie denn erst jetzt?“ an. Und das, obwohl die beiden noch in der vereinbarten Zeit eingetroffen sind. Von dieser unfreundlichen Begrüßung wollte sich das Paar jedoch nicht den Urlaub an der Ostsee vermiesen lassen.

Tourist entsetzt über das Verhalten der Einheimischen

Gemeinsam erkundeten sie Usedom und waren von der Natur und den Sehenswürdigkeiten komplett begeistert – die Mühle auf Pudagla, das Schloss Stolpe, Krummin, Ückeritz und noch vieles mehr. Das Paar unterhielt sich mit vielen netten Menschen und genoss die malerische Natur. Gegenüber dem „Nordkurier“ berichtet Stefan T., dass auch das Wetter „ideal für einen Strandbesuch“ war.

Doch trotzdem verlief der Urlaub an der Ostsee alles andere als erfreulich. Der Grund für die Enttäuschung? Laut Stefan T. begegneten ihnen immer wieder Einheimische, die unfreundlich auf sie reagiert haben. So berichtet er von einigen Beispielen, die ihn schockiert haben.

Er und seine Frau wollten etwa einen Kiosk aufsuchen. Obwohl dieser eigentlich geöffnet sein sollte, standen sie vor geschlossenen Türen. Als ein Mann jedoch aus dem Kiosk trat, sprach Stefan T. ihn wegen der Öffnungszeiten an. Dieser reagierte jedoch ganz anders als erfreut: „Die Antwort war ein unverbindliches Gemurmel. Nachdem ich die Öffnungszeit noch zweimal angesprochen hatte, kam ein: Sie sehen doch, was hier los ist. Dann ging er zu seinem Auto und fuhr davon.“

Urlaub an der Ostsee: Hundeverbotsschilder wurden ignoriert

Auch an den Stränden stieß Stefan T. auf Probleme. Er berichtet: „Die Schilder sind oft sehr missverständlich. So haben wir auf dem Ückeritzer Campingplatz beispielsweise eine sehr gut gemachte Karte erhalten, in der der FKK- und der Hundestrand sowie der Strand für alle anderen eingezeichnet waren. Doch am Strand selbst sah man nicht, wo welcher Strandbereich beginnt und endet.“

Besonders wütend hat ihn gemacht, dass am Strand Hunde frei herumgelaufen sind – trotz diverser Hundeverbotsschilder. Zwar wollte Stefan T. den Vorfall beim Ordnungsamt melden, jedoch ohne Rückmeldung. Trotz eines wunderschönen Urlaubs an der Ostsee haben diese Erfahrungen Stefan T. und seiner Frau ordentlich den Trip vermiest. Er berichtet: „Die meisten Leute waren nett, aber die anderen eben so krass.“