Urlaub an der Ostsee: Dieses Plakat macht eine klare Ansage – „Kann nicht gefährlicher sein“

Urlaub an der Ostsee: Ein Plakat sorgt derzeit für Aufsehen. (Symbolbild)

Die Ostsee, eine so beliebte Urlaubsregion, muss wegen des anhaltenden Lockdowns weiterhin ohne Touristen auskommen. Das bedeutet allerdings nicht, dass auf der Insel Usedom überhaupt nichts passiert.

Denn jetzt macht ein Plakat mit der Aufschrift „kann nicht gefährlicher sein“ eine klare Ansage. Es geht um Urlaub an der Ostsee. So viel ist schon mal zu sagen.

Die Sehnsucht nach einem Urlaub an der Ostsee wird bei den Küsten-Fans immer größer. Dabei ist jetzt ein Foto in einer Facebook-Gruppe aufgetaucht, das ein Plakat an einem Usedomer Hotel zeigt. Das berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das zweitgrößte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 377.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Auf dem Plakat ist geschrieben: „Ein Strandurlaub kann nicht gefährlicher sein als eine Fahrt mit der U-Bahn.“ Die Ansage dahinter ist klar: Genauso wie eine Fahrt mit der U-Bahn sollte trotz des Corona-Ansteckungsrisikos auch ein Strandurlaub erlaubt sein. Und tatsächlich ist nicht nur der Hotelier dieser Meinung, sondern auch zahlreiche Menschen aus der Facebook-Gruppe.

Urlaub an der Ostsee: Usedom muss derzeit ohne den gewohnten Touristenbesuch auskommen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Büttner

„Liebe Usedomer, glaubt uns, wir würden gern... Ich vermisse die Insel, die Menschen und den Strand dort!“, schreibt ein Mann. „Stimmt, dem gibt es nichts hinzuzufügen“, meint eine Frau. „Auch nicht gefährlicher als auf der Arbeit mit vielen Personen zusammen zu arbeiten“, kommentiert ein Mann.

Eine andere Frau sieht das Plakat hingegen kritisch: „Es nützt aber so gar nichts, wenn man ‚Fähnchen‘ an die Balkons hängt“, schreibt sie unter das Foto. „Stimmt“, erwidert eine Frau, „Taten müssen folgen“.

Hotelverband an der Ostsee mit Protest-Aktion

Währenddessen wird die Stimme des Usedomer Hotelverbandes laut. Er hat eine Protest-Aktion gestartet und eine deutliche Forderung an die Politik gestellt.

Natürlich geht es um eine möglichst schnelle Erlaubnis, wieder Touristen auf der Insel empfangen zu dürfen. Dabei findet der Hotelverband auch alarmierende Worte. Was genau das für eine Protest-Aktion ist, und wie die alarmierenden Worte aussehen, kannst du hier bei MOIN.DE nachlesen. (nk)