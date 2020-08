Ostsee-Urlaub: Rätselhafte Aufnahmen sorgen für Aufregung – im Wasser vor Usedom ist...

Urlaub an der Ostsee ist beliebt wie nie, die Strände sind überfüllt. Immer mehr Menschen reisen – vor allem während der Corona-Krise – an die heimischen Gewässer, Urlaub an der Ostsee liegt also gerade voll im Trend. Zu den beliebtesten Reisezielen an der Ostsee zählt sicherlich die Insel Usedom. Und genau dort sorgte ein kleines Wesen jetzt für ganz schön Aufsehen, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Es raste förmlich durchs Wasser vor Usedom und ließ einige Strandbesucher irritiert zurück.

Urlaub an der Ostsee: Aufregung am Strand von Usedom

Eine Frau konnte gerade rechtzeitig ihre Kamera starten und nahm ein Video der „Kreatur“ auf. Dieses teilte sie in einer Usedom-Gruppe auf Facebook - und löste prompt eine Diskussion darüber aus, was das überhaupt für ein schnelles Kerlchen im Wasser sei.

-------------------------

Das ist die Ostsee:

Wird auch Baltisches Meer genannt

Die Ostsee ist das zweitgrößte Brackwassermeer der Erde

Ihre Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

Das Wasser ist bis zu 459 Meter tief

-------------------------

Ostsee-Urlaub: Was ist DAS?!

Handelt es sich bei der Wasserratte etwa um eine Robbe? Das mutmaßt ein Mitglied der Facebook-Gruppe. Oder ist hier tatsächlich die erste deutsche Sichtung des Monsters von Loch Ness, Nessy, passiert, scherzt ein anderer.

Am Ende liegt die Antwort mehr oder weniger auf der Hand. Auf MOIN.DE erfährst du sie – und kannst dir das Video vom Strand am Usedom anschauen.

Auf Usedom werden Strände teils von Dünen geschützt, mit denen man vorsichtig umgehen muss Foto: Leo/Imago

-------------------------

