Nach Rügen ist Usedom die zweitgrößte Insel Deutschlands. Die Insel an der Pommerschen Bucht hat 76.500 Einwohner. Sie ist zum Großteil Deutsch, jedoch ist auch ein Teil im Osten von ihr bereits polnisch. Gelegen an der Ostsee ist sie ein absoluter Touristenmagnet.

Urlaub an der Ostsee: Leute trauen sich nicht mehr ins Meer – weil DAS im Wasser schwimmt

Usedom. Die sinkenden Corona-Inzidenzen und das sonnige Wetter locken wieder viele Menschen zu einem Urlaub an der Ostsee!

Nur wenige Touristen lassen sich im Urlaub – beispielsweise auf der Insel Usedom – die Abkühlung in der Ostsee entgehen. Doch aktuell herrscht bei einigen Reisenden an dieser Stelle noch Zurückhaltung. Warum das so ist, berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Urlaub an der Ostsee: Am Strand von Usedom sieht man zurzeit niemanden ins Wasser springen. DAS ist der Grund! (Symbolbild) Foto: imago images/Leo

Urlaub an der Ostsee: Darum trauen sich Strandbesucher nicht ins Wasser

Urlaub am Strand – aber keiner springt ins Wasser? Ein ungewöhnlicher Anblick. Doch tatsächlich wagen sich viele Touristen auf Usedom aus einem ganz bestimmten Grund nicht ins kühle Nass. Aber warum?

Das Seebad Bansin. Aktuell springen dort nicht allzuviele Touristen in die Fluten. (Symbolbild) Foto: picture alliance / DUMONT Bildarchiv / Olaf Meinhardt

---------------

Das ist die Ostseeinsel Usedom:

Insel in der Ostsee

Befindet sich im äußersten Nordosten von Deutschland

Die Insel hat zwei Grenzübergänge nach Polen

Usedom ist die zweitgrößte Insel Deutschlands

Bekannte Ostseebäder sind Zinnowitz, Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck

Auf Usedom gibt es einen Flughafen, dieser ist bei Garz gelegen

Die größte Stadt auf der Insel ist Swinemünde (Polnische Seite)

---------------

Der Grund ist eigentlich ganz natürlich: Am Strand von Bansin treiben große Algenteppiche vor der Küste! „Da geht keiner rein“, berichtet ein Mann vor Ort.

+++ Urlaub an der Ostsee: Gratis Unterkunft am Strand? Das geht – und zwar so! +++

---------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

---------------

Doch einzelne Mutige gibt es – und für die lohnt sich der Sprung ins Wasser. Denn in dem Algenteppich machen sie eine ganz besondere Entdeckung!

Ein Sommer-Urlaub an der Ostsee – aber keiner springt ins Wasser? Das ist aktuell die Lage am Strand von Usedom. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Jens Büttner

---------------------

Weitere Nachrichten auf „MOIN.DE“:

Strand: Mann zeigt krasse Aufnahme von Insel – „Heute Lawinengefahr“

Sankt Peter-Ording: Nackte Promis im Ort! Darum ließen sie plötzlich die Hüllen fallen

Aida macht in Warnemünde fest, dann gibt es Ärger – „Beuten alles in ihrer Nähe aus“

Norderney: Einheimische schießt gegen Touristen – und bekommt ordentlich Gegenwind! „Unglaublich“

---------------------

Was die Strandbesucher zwischen den Algen in der Ostsee vorfinden, erfährst du bei unserem Partnerportal MOIN.DE <<< (at)

Eine neue Touristen-Attraktion auf Usedom spaltet zurzeit die Geister. Warum? Das erfährst du hier>>>