Urlaub an der Ostsee: Preis-Wahnsinn trifft Touristen bis ins Mark – und nicht nur sie

Das Rauschen der Wellen, das Kreischen der Möwen und immer liegt eine frische Brise in der Luft – ein Urlaub an der Ostsee ist ein echter Traum. Doch er kann auch zu einem teuren Albtraum werden, wenn man nicht aufpasst.

Unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, was einem Touristen in Travemünde bei seinem Einkaufsbummel passiert ist.

Urlaub an der Ostsee: HIER wird es richtig teuer

Eigentlich möchte man sich in seinem Urlaub an der Ostsee entspannen, das Meer und den Strand genießen, lecker essen gehen und zwischendurch vielleicht eine kleine Shopping-Tour einlegen. Doch hierbei können Touristen – und auch Einheimische – einen teuren Fehler begehen.

Auf Facebook schilderte ein Urlauber aus Travemünde, was ihm beim Einkaufsbummel teuer zu stehen kam. Verärgert berichtet er, dass er vorm Einkaufen lediglich vergessen habe, eine Parkscheibe im Auto zu hinterlegen. Bei seiner Rückkehr bemerkte er das Knöllchen, für das er satte 35 Euro zahlen musste. (Was dagegen Kreuzfahrern in einem Sturm passiert ist, liest du hier.)

Dieser Wucher betrifft nicht nur Urlauber

Ob diese Warnung jetzt bei allen Urlaubern ankommt, sei dahingestellt. Aber auch Einheimische sollten sich bei ihrem nächsten Shoppingausflug an der Ostsee in Acht nehmen.

Denn noch vor einem Jahr war so ein Missgeschick deutlich günstiger. Mehr dazu erfährst du in dem Artikel von MOIN.DE.