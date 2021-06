Was sind die Unterschiede zwischen Nord- und Ostsee?

Urlaub an der Ostsee: Küstenort greift durch, aber die Maßnahme ist umstritten – „Kümmert viele nicht“

Viele Menschen zieht es an den Timmendorfer Strand, wenn sie an Urlaub an der Ostsee denken.

Doch an der Strandpromenade an der Ostsee sind seit kurzem große Transparente zu sehen, die auf eine neu ergriffene Maßnahme hinweisen. Doch diese Regelung ist sowohl bei Einheimischen als auch bei Urlaubern umstritten, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Plakatkampagne am Timmendorfer Strand ist kontrovers

Die Ansage auf den Plakaten ist unmissverständlich: „Die Promenade ist ein Gehweg“ – Kinder bis zehn Jahren oder Begleitpersonen für Kinder bis acht Jahren dürfen noch über den Strandweg radeln. Das ist also wie im normalen Straßenverkehr auch. Für alle, die älter sind, heißt es also: Absteigen und das Fahrrad schieben...

Urlaub an der Ostsee: Neue Regel soll für Sicherheit sorgen - doch sie ist umstritten. Foto: IMAGO / Sabine Gudath

------------------------------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 377.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

------------------------------------

Eine Maßnahme, deren Zielsetzung viele verstehen – doch an der Umsetzbarkeit wird gezweifelt. „Das kümmert aber viele Radfahrer nicht“, glaubt ein Mann, der von der Wirksamkeit der Transparente noch nicht überzeugt ist.

--------------------------

