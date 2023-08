Urlaub an der Ostsee: Spaziergängerin macht grausigen Fund am Strand – er ist leider keine Seltenheit

Wer an einen Urlaub an der Ostsee denkt, malt sich bestimmt direkt einen traumhaften Strandspaziergang aus. Die salzige Meeresluft in der Nase, die frische Brise weht einem um die Ohren. Was soll da noch die Stimmung verderben?

So hatte sich das bestimmt auch Romy Günther vorgestellt. Sie verbrachte kürzlich ihren Urlaub an der Ostsee, auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in Mecklenburg-Vorpommern. Nahe des Leuchtturms Darßer Ort wollte Romy einen entspannten Spaziergang an der Küste machen – ehe sie eine grausige Entdeckung machte, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Grausiger Fund am Strand

Zu ihren Füßen lag ein totes Tier im Sand. Unter der verwesenden Haut des Kadavers wurden bereits die Schädelknochen sichtbar. Urlauberin Romy schnappte sich sofort ihr Handy, knipste ein Foto des Totfundes und teilte das Bild auf Facebook, um herauszufinden, um was für ein Tier es sich hier handelt.

Unserem Partnerportal MOIN.DE liegt das Foto vor. Auf Nachfrage der Redaktion bestätigt Wissenschaftlerin Linda Westphal vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund das, was viele Nutzer auf Facebook bereits vermutet haben.

Totfunde keine Seltenheit

Bei dem toten Tier soll es sich demnach um einen Schweinswal handeln. Was für nichtsahnende Urlauber am Strand ein Schock ist, ist für Experten wie Linda Westphal leider trauriger Alltag. Sie werden regelmäßig zu Totfunden an die Ostseeküste gerufen, um zu ermitteln, woran die Tiere verendet sind.

Mehr News:

Dabei geht es jedoch nicht immer nur um Schweinswale – sondern auch um heimische Meeressäuger. „Die Gesamtzahl der Totfunde steigt vor allem wegen der Rückkehr der Kegelrobben in den vergangenen Jahren an“, erklärt Westphal.

Warum so viele Tiere bereits in jungen Jahren sterben, kannst du bei unserem Partnerportal MOIN.DE nachlesen. Dort findest du auch das Foto des toten Schweinswals.