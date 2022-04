Urlaub an der Ostsee: Solche Bilder wirst du bald nicht mehr sehen!

Es geht schon wieder los! Das Wetter wird milder, die Sonne kommt raus und eine neue Saison beginnt. Doch nicht jeder will mit seinem Urlaub an der Ostsee bis zum Sommer warten.

Darum nutzen viele Familien die Osterferien für einen Trip an die Ostsee. Doch da gibt es nun eine Sache, die ihnen den Urlaub vermiesen könnte, wie unser Partnerportal „MOIN“ berichtet.

Urlaub an der Ostsee in den Osterferien? Dann musst du dich DARAUF einstellen

Am 11. April haben in vielen Bundesländern, darunter Nordrhein-Westfahlen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern, die Osterferien begonnen. Schüler in Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben bereits seit dem 4. April frei.

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 377.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Für viele Familien kommt daher ein Kurzurlaub an der See infrage. Inseln und Urlaubsorte locken in diesem Jahr besonders nach zwei Jahren Corona-Beschränkungen. So langsam kehrt wieder Normalität ein. Das bedeutet jedoch auch, dass es an der Ostsee ziemlich voll werden kann.

Urlaub an der Ostsee: Auch auf der Insel Rügen ist es mit der Ruhe bald wieder vorbei. Foto: IMAGO / Andre Gschweng

Dann gehören die menschenleeren Strände und beruhigten Promenaden wieder der Vergangenheit an. Auch auf Rügen drängen sich die Menschen am Strand dann wieder dicht an dicht. Die Urlauber müssen sich hier jedoch nicht nur auf einen Massenansturm gefasst machen.

Worauf du vor und während deines Urlaubs an der Ostsee noch achten musst, erfährst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE".