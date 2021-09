Urlaub an der Ostsee: Ein Mann ist alles andere als zufrieden nach seiner Insel-Reise. (Symbolbild)

Urlaub an der Ostsee: Mann macht Insel-Reise – sein Fazit bringt andere Urlauber zum Kochen

Dieser Urlaub an der Ostsee sorgt für eine hitzige Diskussion...

Ein Mann hat Urlaub auf Rügen gemacht und dabei Dinge erlebt, die ihm so gar nicht gefielen. Er zog ein Fazit, das bei anderen Insel-Fans für ordentlich Aufregung sorgt. Sie kochen vor Anspannung. Unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Tourist zutiefst unzufrieden nach Insel-Reise

Von wegen zufriedener Urlauber! Der Mann machte Urlaub auf der Ostsee-Insel Rügen, doch was er dort erlebte, verärgert ihn total. In einer Facebook-Gruppe regt er sich gewaltig über die hiesige Gastronomie auf. Diese ist ihm einfach zu teuer geworden.

---------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 377.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

---------------

„Liebe Rüganer, hier meine neue Rügen-Erfahrung: Dieses Mal habe ich in Binz auf Rügen gewohnt“, beginnt er seinen Text. „Was mir jetzt aufgefallen ist, sind die total überteuerten Preise in den Möchtegern-Restaurants, die fast nur mit Convenience Produkten arbeiten und sehr viel Geld dafür nehmen, obwohl es ein normales Kantinen-Essen ist. Und für einen kleinen Kaffee in Wick 4,20 Euro nehmen, ist Abzockerei“, sagt der Mann empört.

Es gebe natürlich auch faire Cafés und Restaurants. Aber die seien sehr selten. Außerdem solle man Corona nicht vorschieben, um die hohen Preise zu rechtfertigen, findet der Tourist. „Meine Meinung ist, dass wir Urlauber auf Rügen abgezockt werden und, dass das Preisleistungsverhältnis im Gegensatz von vor ein paar Jahren nicht mehr stimmt. Die Insel ist wunderschön, aber viele sogenannte Gastronomen zocken uns Urlauber ab“, so der Mann. Das will er sich nicht noch mal bieten lassen. „Nächstes Jahr ist für den gleichen Preis eine Luxus-Kreuzfahrt mit allem inklusive angesagt“, schreibt er abschließend.

Urlauber in einem Strandcafe in Sellin. Foto: IMAGO / Jens Koehler

---------------

Weitere Artikel auf „MOIN.DE“:

Ostsee: Trotz roter Fahne und niedriger Temperaturen – dutzende Menschen stürzen sich ins Meer

Rügen-Anreise wird zur Qual – „Das ist Wahnsinn“

Sylt: Was Urlauber am Strand beobachten, macht sie traurig – „Schreckliches Gefühl“

---------------

Urlaub an der Ostsee: Urlauber empört über Reisebericht

Auf diese harten Anschuldigungen folgten Hunderte Kommentare. Eine Frau kommentiert: „Wir sind auch seit Jahren in den Sommerferien auf Rügen. Früher Sellin und seit zwei Jahren Binz. Ich kann das so nicht bestätigen. Klar, wenn man sich einen Kaffee an der Strandpromenade gönnt, zahlt man sicher mehr.“

Eine Andere schreibt: „Man kann ja gerne seine Meinung äußern, aber es muss schon der Wahrheit entsprechen. Es ist überall teuer geworden, nicht nur auf Rügen. Finde trotzdem, dass das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.“ Weitere Facebook-Nutzer kontern scharf auf die Worte des Rügen-Urlaubers. Was sie dazu sagen, liest du hier bei MOIN.DE. (nk)