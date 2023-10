Urlaub an der Ostsee: Promi-Restaurant in der Kritik – Touristen vergeht der Appetit

Am vergangenen Freitag (29. September) haben die Schulglocken die Ferien in NRW eingeläutet. Der Herbst steht vor der Tür und viele Reisende entscheiden sich für einen Urlaub an der Ostsee, um sich bei dem noch wohlig warmen Temperaturen eine Auszeit zu gönnen.

Einfach mal die Seele baumeln lassen. Das geht in den Küstenregionen besonders gut. Lange Strandspaziergänge an der frischen Luft sind gesund – und werden am Ende des Tages mit einer leckeren warmen Mahlzeit belohnt. Neben klassischen maritimen Lokalen, macht sich auch ein Promi-Restaurant an der See breit. Dieses wird zurzeit jedoch im Netz stark kritisiert, wie unser Partnerportal MOIN.DE jetzt berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Böse Zungen werden laut

Viele werden es schon entdeck haben: Das neue Ostsee-Restaurant „Ahoi“ in Grömitz. Das Lokal des deutschen Sternekochs Steffen Henssler eröffnete dort nun seinen elften Standort. In Scharbeutz, Travemünde, Wismar und Co. empfängt die Kette schon länger ihre Gäste und lockt mit Burgern, Steaks und Sushi Bowls.

+++ Urlaub an der Ostsee: Nervige Plage am Strand zwingt Touristen zum Umdenken +++

Direkt an der Kurpromenade und ganz nach dem Motto „Hauptsache lecker“ soll die Küche nun auch in Görmitz Kundschaft anlocken. „Die Resonanz war zunächst überraschend positiv. Auch wenn vereinzelt böse Zungen laut wurden, war nach großer Aufruhr zur Ankündigung des Lokals mehr Kritik zu erwarten“, berichtete MOIN.DE.

Weitere Themen:

Doch es sollte sich nicht zu früh gefreut werden, denn aktuell machen einige Urlauber ihrem Ärger im Netz Luft. Viele Urlauber besuchen solch ein Promi-Restaurant mit hohen Erwartungen. Umso schlimmer, wenn diese dann nicht erfüllt werden. Etliche Feinschmecker berichten von durchschnittlichem Essen, unfreundlichem Service und beengten Platzverhältnissen. Andere wiederum halten dagegen und verteidigen die liebevoll zubereiteten Speisen.

Welche anderen Erfahrungen Urlauber im Netz noch geteilt haben, erfährst du hier bei MOIN.DE.