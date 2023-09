Urlaub an der Ostsee: Nervige Plage am Strand zwingt Touristen zum Umdenken

Ein Urlaub an der Ostsee ist für viele Deutsche Erholung und Entspannung pur. Beim heimischen Urlaub in Deutschland kann man einen schönen Strandurlaub verbringen, ohne weit weg reisen zu müssen.

Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, kommt es aber momentan für Urlauber an der Ostsee zu unschönen Szenen. Für viele fühlt sich die Situation wie eine regelrechte Plage an.

Urlaub an der Ostsee: Hier will keiner mehr ins Wasser

Laut unserem Partnerportal „MOIN.DE“ zeigen sich dieser Tage erschreckende Bilder an den Stränden der Ostsee. Urlauber haben davon berichtet, „keinesfalls“ ins Wasser fallen zu wollen. Der Grund ist für Naturliebhaber faszinierend, aber für viele Urlauber an der Ostsee einfach nur eklig. Und deswegen können momentan auch nur noch wenige das Bad im kühlen Nass vollständig genießen.

Aber warum trauen sich die Menschen derzeit nur noch vereinzelt ins Wasser? Die Antwort geben Fotos in den sozialen Medien. So gibt es überall am Strand Quallen. Diese treiben in Massen völlig unbekümmert in der Ostsee und bilden dabei selbst ein Meer aus Glibber.

Urlaub an der Ostsee: Urlauber ekeln sich

„Eklig, da würde ich nicht ins Wasser gehen“, schreibt eine Urlauberin dabei zu einer Aufnahme aus Eckernförde. Weitere Urlauber kommentieren die Fotos mit „Kaum Wasser, nur Quallen“ und „Oh nein“.

Dabei ist die Quallen-Plage eigentlich ein Grund zur Freude – so sind die Quallen nur in Massen an der Ostsee vertreten, weil die Wasserqualität so hervorragend ist. Laut Umweltbundesamt liegt die Wasserqualität der Ostsee bei satten 90 Prozent. Dass die Quallen-Plage aber einige Gefahren birgt und was du beachten musst, wenn du trotzdem ins Wasser gehen willst, kannst du hier bei „MOIN.de“ lesen.