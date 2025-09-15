Urlaub an der Ostsee: Küste im Ausnahmezustand! Schlimmste Plage seit Jahrzehnten

Die Ostsee zieht jedes Jahr etliche Touristen an und begeistert mit ihren wunderschönen Küsten, beeindruckender Natur und leckeren Fischgerichten. Doch gerade erleben Urlauber an der Ostsee eine regelrechte Plage – denn die Insel Rügen wird von Mücken heimgesucht.

Sei es auf den Campingplätzen, an den Stränden oder sogar in den Ferienwohnungen: Die Mücken sind überall. Auf den sozialen Medien tauschen sich verzweifelte Ostsee-Urlauber über die plötzliche Mückenplage aus und geben Tipps, um sich am besten vor den garstigen Insekten zu schützen.

Ostsee-Urlauber klagen über etliche Mückenstiche

Eine Touristin, die zum ersten Urlaub auf Rügen gemacht hat, berichtet auf Facebook von ihren Erfahrungen, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Dort schwärmt sie von der „wunderschönen Insel“ und kündigt an: „Wir kommen wieder.“ Doch ein Problem gab es im Ostsee-Urlaub, wie sie berichtet: „Ist das mit den Mücken immer so schlimm? Wir sind komplett zerstochen.“

Und auch die Vierbeiner werden nicht von der Mückenplage verschont. In einem anderen Facebook-Beitrag fragt ein Tourist irritiert: „Was ist mit den Mücken in Rügen los? Ich werde hier übelst zerstochen. Selbst der Hund wird angefallen.“ Es sind Erfahrungen, die auch andere Touristen teilen. So heißt es in den Kommentaren: „Ich war auch total zerstochen“ und „Die stechen sogar durchs T-Shirt!“

Ursprung der Mückenplage

Unsere Kollegen von „MOIN.DE“ waren vor Ort und haben sich selbst ein Bild von der aktuellen Lage gemacht. Im Urlaub an der Ostsee sind die Mücken gerade konstant vertreten. Touristen müssen in Restaurants, an Stränden und auch in den Unterkünften mit Stichen rechnen.

Auf den sozialen Medien geben Nutzer den Ostsee-Urlaubern Tipps, um sich am besten vor den Stichen der Mückenschwärme zu schützen. Touristen sollten auf jeden Fall immer entweder „Anti Brumm Forte“ oder „Autan“ zur Mückenabwehr dabei haben. Eine Einheimische berichtet in den Kommentaren, dass sie dieses Jahr bereits „fünf Flaschen Autan verbraucht“ hat.

Wer also bald in den Ostsee-Urlaub aufbricht, sollte auf gar keinen Fall vergessen, das Mückenspray einzupacken – ansonsten erwarten einen etliche Stiche. Aber warum treten in den Urlaubsgebieten an der Ostsee gerade deutlich mehr Mücken auf als sonst? Wer das erfahren will, sollte den Artikel von „MOIN.DE“ lesen.