Urlaub an der Ostsee: Eine eklige Plage am Strand verunsichert die Menschen. (Symbolbild)

am 16.09.2020 um 21:40

Urlaub an der Ostsee: Menschen verunsichert – eklige Plage wird massenweise an den Ostsee-Strand gespült

Das derzeit warme Wetter lockt erneut viele Menschen an die Ostsee. Denn wo kann man die Sonne besser genießen als am Meer? Doch Eines verunsichert die Menschen im Urlaub derzeit: Eine eklige Plage, die massenweise an den Ostsee-Strand auftritt.

Es kann auch Gefahr bestehen, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

+++ Flughafen München: Flieger muss notlanden – weil ausgerechnet DAS an Bord passiert +++

Urlaub an die Ostsee: Eklige Plage am Strand verunsichert Menschen

Das Badewetter ist zurück! Und es lädt zu einem Besuch am Strand ein. Allerdings macht ein Umstand dem Urlaub an der Ostsee einen Strich durch die Rechnung. Denn auf der Insel Rügen stehen die Menschen derzeit vor einem ekligen Problem: eine Plage am Ostsee-Strand. Und die ist möglicherweise sogar gefährlich.

Urlaub an der Ostsee: Menschen genießen das spätsommerliche Wetter auf Rügen. Foto: dpa

Was den Menschen auf Rügen aktuell Sorge bereitet, und inwiefern Gefahr besteht, kannst du hier bei MOIN.DE nachlesen. (nk)

--------------------------

Weitere News auf MOIN.DE

Ostsee: Wer frischen Fisch essen möchte, wird hier wohl leider enttäuscht – „In sehr schlechtem Zustand“

Mecklenburg-Vorpommern: Hund haut ab – dann beginnt eine völlig irre Geschichte

Hamburg: Ausgerechnet ER ist zu Gast in der Hansestadt – Passanten werfen Flaschen nach ihm

--------------------------

MOIN.DE ist das neue Newsportal für Hamburg und den Norden. Wer dahintersteckt und was das Team vorhat – >>

Hier findest du MOIN.DE bei Facebook >>

Hier findest du MOIN.DE bei Instagram >>