Urlaub an der Ostsee: Der Mann veröffentlichte ein Foto aus Usedom, dann ging eine Mega-Diskussion los. (Symbolbild)

Urlaub an der Ostsee: Mann auf Usedom macht Foto – und löst Mega-Diskussion aus

Hätte er geahnt, dass er mit seinem Foto eine riesige Diskussion auslösen würde, hätte er es wohl niemals veröffentlicht. Doch im Nachhinein ist man - wie es doch heißt - immer schlauer.

Denn ein Mann machte Urlaub an der Ostsee und teilte ein Foto von seinem Ausflugsziel bei Facebook. Das ging jedoch ordentlich nach hinten los, wie unser Partnerportal MOIN.DE schreibt.

Urlaub an der Ostsee: Mann macht Foto auf Usedom und sorgt für Mega-Diskussion

Tatsächlich hagelte es bei Facebook lauter Kommentare aufgebrachter Menschen, wie: „Wir hatten uns da auch was anderes vorgestellt“ und: „Wir waren sehr enttäuscht“. Dabei hatte der Mann doch bloß ein Foto von seinem Urlaub an der Ostsee veröffentlich.

Er traf mit seinem Foto aus Usedom bei vielen Facebook-Nutzern allerdings einen empfindlichen Nerv, wobei es auch Menschen gab, die all den Ärger nicht verstehen konnten und dagegen hielten. Was auf dem Foto des Mannes zu sehen ist, und warum sich so viele Menschen darüber aufregten, kannst du hier bei MOIN.DE nachlesen. (nk)

Urlaub an der Ostsee: Viele Menschen kochten vor Wut. (Symbolbild) Foto: imago images / Leo

