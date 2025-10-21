Urlauber schlagen Alarm! In diesem Ostsee-Ort droht jetzt Kurtaxen-Pflicht

Der sonst so ruhige Norden Usedoms sorgt gerade für mächtig Wirbel im Netz. Ausgerechnet Peenemünde – bislang einer der letzten kurabgabenfreien Orte an der Ostsee – denkt über eine neue Kurtaxe nach.

Und was zunächst wie ein Verwaltungsakt klang, sorgt jetzt für hitzige Diskussionen unter Urlaubern und Einheimischen, wie „MOIN.DE“ betont.

Urlaub an der Ostsee: HIER droht bald eine Kurtaxen-Pflicht

In der Facebook-Gruppe „Usedom-Insider“ ist nämlich ein Screenshot der Ostsee-Zeitung aufgetaucht, der für Aufsehen sorgt. Die Headline: „Peenemünde berät über Kurabgabe“. Darunter entlädt sich der Frust. Ein Nutzer bringt es auf den Punkt: „Es ist einfach eine Frechheit – kein Strand, kein Kurkonzert, kein Schwimmbad, aber kassieren wollen!“ Laut dem Zeitungsbericht plant die Ostsee-Gemeinde, die Abgabe ab Januar 2027 einzuführen. Intern wird schon über konkrete Modelle diskutiert.

Für viele kommt das völlig überraschend – schließlich war Peenemünde bislang das kleine gallische Dorf unter den Ostsee-Orten: Hier zahlte man nichts für Sonne, Seeluft und einen Hauch Geschichte. Doch jetzt will die Gemeinde offenbar aufholen. Der stellvertretende Bürgermeister Mario Szostak bestätigt: Peenemünde sei mitten im Umbau, man wolle die touristische Infrastruktur komplett neu aufstellen.

Prestigeprojekt geplant

Kernstück der Pläne ist ein Prestigeprojekt mit dem klangvollen Namen „Haus des Gastes“. Zwischen Museum und Hafenpromenade soll bis 2029 ein modernes Besucherzentrum entstehen – mit Touristinfo, Veranstaltungsräumen, einer Heimatstube und sogar dem Bürgermeisterbüro unter einem Dach.

