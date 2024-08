Urlaub an der Ostsee: Verfallendes Kurbad sorgt für Ärger – „Total enttäuscht“

Wer an einen Urlaub an der Ostsee denkt, der stellt sich hübsche kleine Häuser vor, urige Gassen mit Pflasterstein-Straßen und hölzerne Handläufe, die zum Strand herabführen – und nicht vermüllte Wege.

Doch ein Kurbad an der Ostsee scheint immer mehr der Vermüllung zu verfallen. Eine Urlauberin, die hier häufiger hinfährt, kann gar nicht glauben, wie ihr Lieblingsort mittlerweile aussieht. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet über den Verfall des Kurbads.

Urlaub an der Ostsee: Kurbad verfällt

„Überall leere Pizzaschachteln, Müll wohin man nur blickt“, echauffiert sich die Touristin. Die Rede ist vom Kurbad Boltenhagen. Das Ostseebad in Mecklenburg-Vorpommern – zwischen Lübeck und Wismar – ist ein anerkanntes Seeheilbad. Doch das Seelenheil wird hier durch den sich mittlerweile anhäufenden Müll gestört.

„Wir haben die letzten Jahre hier immer wieder Urlaub gemacht“, erzählt die Urlauberin. Doch so „schlimm“ wie in diesem Jahr sei es noch nie gewesen. Ob sie sich vorstellen könnte, hier überhaupt noch einmal hinzufahren? Wohl nur unter einer Bedingung. „Könnt ihr euren Müll nicht einfach bitte entsorgen“, richtet sie sich an andere Touristen.

Urlaub an der Ostsee: Touristen enttäuscht

Eigentlich wäre es ein schöner Kurort, doch der viele Müll stört das Bild. Dabei wäre es so einfach, daran etwas zu ändern. „Es gibt hier so viele Mülleimer wie in keinem anderen Ostseebad“, zitiert „MOIN“ die Touristin. Da können ihr andere nur zustimmen.

„Es gibt mehr Mülleimer als Toiletten", kommentiert ein Nutzer scherzhaft den Facebook-Beitrag der Reisenden. „Ich hatte das vor drei Wochen auch erlebt und war total enttäuscht", stimmt ein weiterer Nutzer der Verfasserin des Beitrags zu. Doch bei bloßen Worten bleibt es nicht. In den Kommentaren werden härtere Forderungen gestellt.