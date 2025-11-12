Urlaub an der Ostsee: Ausgeträumt! Bittere News für Hundebesitzer

Die Ostsee-Küste im Herbst – ein Traum für viele Hundebesitzer. Weniger Trubel, angenehmes Wetter und Strände, die wieder für vierbeinige Begleiter freigegeben sind.

Auch sehr beliebt ist Travemünde für einen Urlaub an der Ostsee. Doch jetzt die bittere Nachricht: Hundeverbot an den Stränden bis Ende Oktober statt Ende September. Unser Partner-Portal „Moin.de“ hat nachgehakt.

Urlaub an der Ostsee: Bittere News für Hundebesitzer

Für viele Urlauber mit Hund bedeutet das: Sie müssen ihre Reise umplanen. Die neue Regel der Strandsatzung hat für Frust gesorgt, besonders bei denen, die nichts von der Änderung mitbekommen haben. Lübeck, das Travemünde verwaltet, musste bereits auf viele Beschwerden reagieren.

Die Bürgerschaft hat die neue Regelung in der Strandsatzung bereits verabschiedet und erklärt, dass es erst einer weiteren Entscheidung der Bürgerschaft bedürfte, um die Regel zurückzunehmen. „Im Falle einer Änderung bedarf dies ebenfalls eines entsprechenden Beschlusses. Bis dahin bleibt die jetzige Satzung gültig“, sagt Lübecks Pressesprecherin Nicole Dorel gegenüber „Moin.de“

Die neue Entscheidung setzt dem entspannten September-Urlaub an der Ostsee mit Vierbeinern ein überraschendes Ende. Viele Urlauber könnten künftig auf die Zeit ab November ausweichen oder speziell ausgewiesene Hundestrände auf der Küste suchen. Die Hoffnungen auf einen Rückzug der Regel sind minimal, aber noch nicht ganz erloschen.

Ostsee bleibt weiter beliebt

Die Ostsee war in der Nachsaison immer beliebt, besonders bei Hundebesitzern, die die weiten Strände und die Ruhe genießen. Dort konnten die Vierbeiner ungestört toben und spielen. Auch die günstigen Temperaturen und wenigen Menschen machten den Herbst zum idealen Reisezeitpunkt für Tierliebhaber. Viele hoffen, dass dies bald wieder möglich wird.

Bis dahin sollten Hundebesitzer vor der Buchung genau prüfen, wo ihr Vierbeiner willkommen ist. Alternativen wie Hundestrände gibt es an der Ostsee-Küste zwar vereinzelt, aber sie werden in der Hauptsaison schnell knapp. Weitere Infos zum Hundeverbot an der Ostsee kannst du bei „Moin.de“ lesen.