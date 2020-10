Eine Frau machte Urlaub an der Ostsee. Dort ging sie spazieren - und geriet in eine Gefahr. (Symbolbild)

Urlaub an der Ostsee: Frau geht nichtsahnend am Strand spazieren – dann schwebt sie in großer Gefahr

Urlaub an der Ostsee machen in diesem Jahr noch mehr Touristen als sonst. Einfach mal raus, ein leckeres Fischbrötchen essen, die Ruhe genießen und am Strand spazieren gehen.

Doch genau das wurde nun einer Touristin, die Urlaub an der Ostsee, genauer gesagt in Ahrenshoop, machte, zum Verhängnis. Darüber berichtet unser Partnerportal Thüringen24.de.

Urlaub an der Ostsee: Frau geht spazieren - dann passiert es

Als die 39-jährige Frau nämlich am vergangen Montag am Strand spazierte, kam sie in eine missliche Lage. Und die war sogar ziemlich gefährlich!

Zwischen den Strandaufgängen zwei und drei versank sie plötzlich an der Wasserkante bis zur Hüfte in einem Sand-Schlammgemisch.

Urlaub an der Ostsee: Der Strand von Ahrenshoop. Foto: imago images/HärtelPRESS

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das zweitgrößte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 377.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Die Ostsee ist ein beliebter Urlaubsort

Beliebt sind Ferienwohnungen und Hotels

Durch Corona sind jedoch einige Vorschriften einzuhalten

Frau ruft Notruf im Urlaub an der Ostsee

Die Frau war komplett alleine unterwegs und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Trotz ihrer aussichtslosen Lage schaffte sie es noch, den Notruf zu wählen.

Für Urlauber verbirgt sich an der Ostsee eine Gefahr, die viele nicht kennen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

So wurde ein Großaufgebot aus Polizei und Rettungskräften alarmiert!