Am Strand von Rügen findet ein Mann Erstaunliches.

Urlaub an der Ostsee: Mann macht erstaunlichen Fund am Strand – „Reste eingesammelt, die keiner wollte“

Urlaub an der Ostsee liegt im Trend, auch 2021 werden wohl viele Touristen aufgrund des Coronavirus ihren Urlaub in Deutschland verbringen.

Und was man auf der Insel Rügen für tolle Entdeckungen am Strand machen kann, demonstriert ein Einheimischer. Der wollte eigentlich nur ein paar Fotos am Strand schießen. Doch als er dort ankommt, sieht er einige andere Strandbesucher mit Keschern, die offensichtlich nach etwas Besonderem Ausschau halten.

Auch er begibt sich auf die Suche.

Bei der Jagd am Strand geht es um Bernsteine, die schon seit einigen Tagen immer wieder an der Ostseeinsel Rügen angespült werden. Unser Partnerportal „MOIN.de“ weiß, dass es sich bei dem Mann definitiv nicht um einen Bernstein-Anfänger handelt.

Urlaub an der Ostsee: Erstaunlicher Bernsteinfund

Die Bernsteinsuche des Inselbewohners ist schnell erfolgreich. Auf etwas Seegras entdeckt er einen fetten Klumpen des honigfarbenen Steins. Es soll nicht sein einziger Fund des Tages bleiben. Stolz präsentiert er die Steine in einer Facebook-Gruppe für Insel-Liebhaber und schreibt dazu „Mal die Reste eingesammelt, die keiner wollte.“

Das ist Rügen:

Insel vor der Ostseeküste Vorpommerns

Flächengrößte und bevölkerungsreichste Insel Deutschlands

Etwa 77.000 Menschen leben hier

Rügen ist zehnmal größer als Sylt

Auf der Insel gibt es 100 Sonnenstunden pro Jahr mehr als in München

Neben Stränden gibt es auf Rügen auch viele Naturschutzgebiete

Viele der anderen Nutzer in der Gruppe finden seinen Fund toll. Doch der Rügener scheint hier definitiv nicht nur Anfängerglück gehabt zu haben. Einige der Nutzer wissen schon, dass der Mann noch viel mehr der tollen Steine zu Hause hat. Eine Frau kann ihm dann entlocken, was er mit den ganzen gesammelten Bernsteinen anstellt.

