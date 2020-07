Ostsee-Urlaub: Touristen wollen am Strand chillen – sie erleben eine böse Überraschung

Für viele Touristen stellt sich gerade eine Frage: Gehen wir das Risiko ein und fliegen in den Urlaub? Oder genießen wir die freien Tage an Nordsee und Ostsee, verbringen dort unseren Sommer-Urlaub? Schließlich gilt für manch beliebtes Urlaubsziel im Ausland eine Reisewarnung, während die eigene Küste ein vergleichsweise sicher gebucht werden kann.

Fernreisen sind wegen der Corona-Krise in diesem Jahr für viele deswegen eher keine Option. Der ein oder andere entschließt sich stattdessen für einen Urlaub in der Heimat, etwa an der Ostsee. Doch dürfte der ein oder andere beim Besuch am Meer einen Schock bekommen haben.

Ostsee-Urlaub: Touristen stürmen an die Strände

Nachdem in mehreren Bundesländern bereits die Sommerferien angefangen haben und das Wetter auch mitspielt, wollen Touristen an den Strand.

Wenn dieses Jahr schon nicht ans Mittelmeer dann wenigstens einen Urlaub an die Ostsee! Hauptsache im Sand liegen, sonnenbaden, die Füße tief eingraben und einfach dem Meeresrauschen etwas zuhören.

Urlaubsorte machen Touristen Strich durch die Rechnung

Das dachten sich am vergangenen Samstag viele Touristen, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Urlaub an der Ostsee kann so schön sein. Foto: imago images

So haben zwei Orte prompt auf den starken Andrang der Gäste reagiert und den Touristen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie haben die Strände kurzerhand dicht gemacht. Welche Orte das sind und, was die Touristen an der Ostsee erwartet, kannst du hier auf MOIN.DE nachlesen.

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das zweitgrößte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 377.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Urlaub an der Ostsee: Touristen bekommen einen Schock am Strand. (Symbolbild) Foto: imago images / Susanne Hübner

