Urlaub in Österreich: Touristen werden gemobbt – „Feindseligkeit ist groß“

Der Urlaub in Österreich sollte eigentlich wunderschön und pure Entspannung sein. Jedoch berichtet eine Touristin auf Instagram von ihrer Erfahrung während der Reise. Und diese ist gar nicht so positiv, wie eigentlich ausgemalt. Aber mit ihrer Kritik an der Gemeinde steht sie nicht alleine da.

Die Region Schladming-Dachstein ist ein Ort, der unglaublich beliebt ist, wenn man Urlaub in Österreich macht. Dies liegt wahrscheinlich an den beeindruckenden Klettersteigen und Wanderwegen. Die Erfahrungen, welche die deutsche Influencerin Julie Löffler in der Gemeinde Ramsau gemacht hat, sind jedoch irritierend.

Urlaub in Österreich: Influencerin berichtet von Respektlosigkeit und Beleidigungen

Sie verbrachte mit ihrem Partner und ihren Kindern den Urlaub in Österreich und war schockiert über das Verhalten, das sie dort erlebte. Auf ihrem Reiseblog „Sol & Pepper“ berichtet sie: „So schön es hier ist, so unglaublich unfreundlich sind leider viele Einheimische. Unfassbar, wie hier mit einem umgegangen wird – unfreundlich, respektlos und beleidigend.“ Ihren entsprechenden Instagram-Beitrag hat Löffler mittlerweile jedoch wieder gelöscht.

Sie ist jedoch nicht die Einzige, die negativen Erfahrungen in der Gemeinde Ramsau im Urlaub in Österreich gemacht hat. Eine anonyme Quelle berichtet gegenüber „Kleine Zeitung“: „Ich höre sehr oft von Gästen, aber auch Einheimischen, dass man nirgendwo mehr hingehen darf. Die Leute werden richtig zusammengeschissen, die Feindseligkeit ist groß.“

Auf diese Kritik reagiert laut „tz.de“ schließlich sogar der Bürgermeister von Ramsau, Ernst Fischbacher, und erklärt, dass viele Touristen, die Urlaub in Österreich machen, ein großes Problem für die Gemeinde sind. Er berichtet: „Die Leute machen mitten in der Futterwiese ein Picknick, gehen querfeldein, lassen ihre Hunde frei laufen und haben insgesamt wenig Respekt vor Eigentum.“

Bürgermeister: Keiner wird unfreundlich behandelt, wenn er sich normal benimmt

Jedoch betont er, dass die Touristen, die ihren Urlaub in Österreich in Ramsau verbringen, keine Angst haben müssen, angefeindet zu werden. Fischbacher erklärt, dass „in der Ramsau kein einziger Gast unfreundlich behandelt wird, wenn er sich normal benimmt.“ Nach seiner Aussage erleben Touristen nur Anfeindungen, wenn sie sich nicht angemessen verhalten.

Auch wenn der Kritik der Influencerin viele zustimmen, die Urlaub in Österreich gemacht haben, bleiben die Reaktionen gemischt. Einige Einheimische haben sogar den Tourismusverband Schladming-Dachstein angerufen, um sich von den Vorwürfen zu distanzieren. Der Vorsitzende des Tourismusverbands, Andreas Keinprecht, erklärt, dass es sich bei den Erfahrungen von Löffler um einen „einzelnen, unglücklichen Vorfall“ handelte.