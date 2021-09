Urlaub in Österreich: Ischgl macht große Ankündigung – Skifans rasten aus

Der Skiort Ischgl in Österreich machte zuletzt ehr negative Schlagzeilen. Zu Beginn der Pandemie im März 2020 steckten sich Tausende Touristen mit dem Coronavirus an, 32 Menschen starben.

Angehörige machen die Behörden in Österreich und dem Skiort verantwortlich, fordern jetzt in einem Gerichtsverfahren Schadensersatz.

In Ischgl bereitet man sich dagegen schon auf die nächste Urlaubssaison und Skisaison vor, hat jetzt eine offizielle Ankündigung für alle potentiellen Urlauber in Österreich gemacht. Und die sorgt für Begeisterung – der Corona-Schock von damals scheint vergessen.

Urlaub in Österreich: Skiort Ischgl verkündet endlich DAS

Viele Menschen planen offenbar aktuell ihren kommenden Urlaub in Österreich – da kommt die offizielle Ankündigung des Skiortes gerade Recht.

„Wie spät ist es? ISCHGL o'clock!“, heißt es in der Ankündigung auf Facebook. „Nach viel zu vielen Monaten des Wartens, dürfen wir euch diesen Winter endlich wieder bei uns begrüßen und wir freuen uns wie die Schneekönige.“

Urlaub in Österreich – das ist Ischgl:

ein Skiort im Paznaun, im Westen Österreichs

liegt in Tirol

das Skigebiet Silvretta Arena hat Pisten von insgesamt 238 Kilometern und 45 Liftanlagen

Stadt ist für ihre rege Après-Ski-Szene bekannt

auf der Idalp finden regelmäßig „Top of the Mountain“-Konzerte mit bekannten Musikern statt (u.a. Helene Fischer, Jason Derulo)

So wird die Skisaison in Ischgl am 25. November mit dem ersten Skitag gestartet und am 27. November (Samstag) mit einem „Top of the Mountain Opening Concert“ gefeiert.

Wintersport-Liebhaber und potentielle Österreich-Touristen freuen sich, kommentieren den Beitrag überschwänglich:

„Wir sind dabei, haben im Mai schon gebucht.“

„Yippie, endlich wieder Skiing in Ischgl!“

„Freuen uns schon sehr, haben schon gebucht. Hatten jetzt ja ne lange Zwangspause, leider.“

„Sehr geil! Ich kann's kaum erwarten, wieder bei euch zu sein“

Urlaub in Österreich: Diese Corona-Maßnahme gilt in den Skiorten

Um eine Corona-Katastrophe wie im Vorjahr zu vermeiden, soll der Ski-Urlaub in diesem Winter nur unter bestimmten Corona-Maßnahmen möglich sein.

Es gilt deshalb unter anderem die 3G-Regel in Lokalen und Gastronomien in Ischgl, Galtür, Kappl, See und Pians. Außerdem wurde ein Stufenplan festgelegt, wonach das Tourismusgeschehen bei einer stiegenden Corona-Inzidenz eingeschränkt werden kann.

Alle Corona-Maßnahmen vor Ort kannst du vor deinem Urlaub in Österreich hier checken. (kv)