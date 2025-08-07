Urlaub in Österreich endet in Tragödie – 26-Jährige stirbt

Im österreichischen Pitztal ist eine 26-jährige Deutsche während ihres Urlaubs tödlich verunglückt. Die Frau unternahm eine Bergtour auf die Hohe Geige, einen 3.393 Meter hohen Gipfel in den Ötztaler Alpen. Der Unfall geschah beim Abstieg am Dienstagabend, wie unter anderem der „ORF“ berichtet.

Laut Polizei geriet die Alpinistin im Gemeindegebiet von St. Leonhard in eine steile Rinne und stürzte ab. Zuvor hatte sie ihren Angehörigen noch geschrieben, dass sie zu einem Notabstieg wechseln musste. Danach verlor sich ihr Kontakt. Die Familie wurde misstrauisch.

Urlaub endet in tödlichem Unglück

Ermittler vermuten, dass sie vom Weg abkam und in rutschiges Gelände geriet. Die nassen Felsen machten das Gelände extrem-gefährlich. Der Absturz führte zu tödlichen Verletzungen. Die Frau meldete sich nicht mehr. Ihre Familie schlug gegen 21 Uhr Alarm und verständigte die Rettungskräfte.

Ein zehnköpfiges Team der Bergrettung Innerpitztal begann sofort mit der Suche. Doch das Wetter verschlechterte sich dramatisch, wie „ORF“ weiter berichtet. Wegen starker Niederschläge, Graupelschauern und Steinschlag mussten die Einsatzkräfte die Aktion in der Nacht abbrechen. Die Bedingungen ließen keinen weiteren Vorstoß zu.

Am Mittwoch setzte die Bergrettung die Suche fort. Schließlich fanden sie die Leiche der jungen Urlauberin. Sie konnte nur noch tot geborgen werden. Die Behörden leiteten eine Untersuchung ein, um den genauen Unfallhergang zu klären. Eine Obduktion soll zusätzliche Informationen liefern.

