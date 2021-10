Urlaub in Österreich: Drastischer Schritt! Ungeimpfte treffen bald DIESE Maßnahmen

Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Österreich! Hier gehen die Infektionszahlen gerade durch die Decke.

Vor allem für Ungeimpfte könnte ein Urlaub in Österreich jetzt weniger attraktiv werden, weil ihre Freiheiten stärker beschränkt werden.

Urlaub in Österreich: Härtere Corona-Regeln für Ungeimpfte – HIER dürfen sie nicht mehr rein

In mehreren österreichischen Bundesländern sind die Corona-Regeln mittlerweile verschärft worden. Die aktuelle Inzidenz liegt landesweit bei 362,4 (Stand 31. Oktober). Innerhalb von 24 Stunden kommen am Sonntag 5.684 neue Infektionen dazu, das sind circa 2.000 mehr als noch für einer Woche.

In Österreich steht die Corona-Ampel auf Rot. Foto: picture alliance / BARBARA GINDL / APA / picturedesk.com | BARBARA GINDL

Daher zieht jetzt auch Niederösterreich Konsequenzen und will die Corona-Regeln für Ungeimpfte verschärfen. Die sollen bereits ab dem 8. November greifen. Dann dürfen nur noch genesene oder geimpfte Personen in Restaurants und Bars gehen oder an größeren Veranstaltungen teilnehmen.

---------------------------

Das ist die Alpenrepublik Österreich:

ein mitteleuropäischer Binnenstaat zwischen Deutschland, der Schweiz, Italien, Slowenien, Ungarn, der Slowakei und Tschechien

Hauptstadt Wien

rund 8,9 Millionen Einwohner (Stand 2019), 3.879 Quadratkilometer groß

Amtssprache: Deutsch, regionale Amtssprachen auch Kroatisch, Ungarisch und Slowenisch

---------------------------

Auch mit einem negativen Testergebnis können Ungeimpfte dann nicht mehr punkten. Zudem wird es eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in Einkaufszentren und Markthallen geben.

---------------------------

---------------------------

Insgesamt sollen die Kontrollen verschärft werden. Damit will das Land verhindern, dass die Krankenhäuser weiter mit Corona-Infizierten überfüllt werden. Mit den neuen Maßnahmen übersteigen die Bundesländer sogar die Vorgaben der österreichischen Bundesregierung.

Ob andere, wie Salzburg beispielweise, nachziehen werden, ist noch nicht bekannt. (dpa/mbo)