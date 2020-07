Beim Urlaub an der Nordsee hat ein Mann aus NRW einen gefährlichen Fund gemacht. (Symbolbild)

Urlaub an der Nordsee: Spaziergänger geht durchs Watt – dann entdeckt er DAS aus dem Zweiten Weltkrieg!

Na, auf DIESE Entdeckung hätte der Tourist verzichten können...

Eine Wattwanderung ist eigentlich für jeden ein Muss im Urlaub an der Nordsee. Was ein Mann aus NRW bei seinem Urlaub an der Nordsee allerdings kürzlich aus dem Schlick gezogen hat, hat im Wattenmeer eigentlich nichts zu suchen – und ist zudem noch brandgefährlich!

Urlaub an der Nordsee: Tödlich, was ein Spaziergänger im Wattenmeer gefunden hat

Bereits am frühen Donnerstagabend war der Mann vom Strand des Ferienorts Schillig zu einer Wattwanderung aufgebrochen. Dabei fand er den unförmigen metallischen Gegenstand, der rund 30 Zentimeter lang war.

Der Mann schaltete zum Glück schnell. Anstatt das Teil genauer zu untersuchen, rief er sofort die Polizei – denn er hatte in dem rostigen Stück Metall eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg erkannt!

Foto: Polizei Wilhelmshaven/Friesland

Den gefährlichen Fund meldete er der Polizei, die den Kampfmittelräumdienst verständigte. Laut der Experten handelte sich um eine Panzer-Sprenggranate. Sie bargen und entsorgten das Metallstück noch am selben Tag.

Urlaub in Schillig an der Nordsee:

Schillig ist ein Badeort in der Gemeinde Wangerland im Landkreis Friesland in Niedersachsen

Schillig liegt an der äußersten Nordost-Spitze der ostfriesischen Halbinsel

Nordwestlich von Schillig liegt das Naturschutzgebiet Wiesenbatterie Schillig, es hat eine besondere Bedeutung für die Vogelwelt

Der schöne Sandstrand und die lange Promenade machen Schillig zu einem beliebten Ferienort

Davor warnt jetzt die Polizei: Lebensgefahr!

Die Polizei Wilhelmshaven/Friesland spricht in diesem Zusammenhang eine Warnung an alle Urlauber aus: Aufgefundene Munition oder Munitionsreste sollten Touristen auf keinen Fall selber bergen oder anfassen.

„Die Gegenstände sollten an Ort und Stelle verbleiben und, wenn es geht, bis zum Eintreffen der Polizei nicht unbeaufsichtigt bleiben. Bei unsachgemäßer Behandlung dieser Sprengstoffe besteht Lebensgefahr!“, warnen die Beamten.

Sollte ein Urlauber auf einen solchen Fund stoßen, ist die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) oder die Polizei der richtige Ansprechpartner. (vh)