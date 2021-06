Urlaub an der Nordsee: Gastronom hat es satt! Für diese Gäste wird es jetzt teurer

Nach einem schönen Tag am Meer den Abend in einem schönen Restaurant ausklingen lassen. So sollte er sein, der Urlaub an der Nordsee. Doch manche Gäste wissen wohl nicht, wie man sich gegenüber den Gastwirten verhält.

Welche Auswirkungen das auf den Urlaub an der Nordsee haben kann, darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.de. Denn einem Gastronom platzt der Kragen, er hat nun die Reißleine gezogen.

Urlaub an der Nordsee: Deshalb reicht's einem Gastwirt. Er zieht Konsequenzen aus dem Verhalten seiner Gäste. Foto: imago/Chris Emil Janßen

Urlaub an der Nordsee: Gastronom ist sauer und erhebt Gebühren

Nachdem das Reisen wieder möglich ist, herrscht auf Sylt reges Treiben. Die Urlaubszeit bricht an und die Menschen wollen den Stress der letzten Monate vergessen. Doch Touristen scheinen dabei allerdings auch zu vergessen, sich an die Coronaregeln zu halten.

Urlaub an der Nordsee: Wirt empört über Gäste Foto: imago/localpic

--------------------------------------------

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Zahlreiche Gebiete auf und um Sylt sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Auf der Insel gibt es allein zehn Naturschutzgebiete

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

--------------------------------------------

Einem Restaurantbesitzer auf Sylt wurde das Verhalten zu viel. Viele Touristen nehmen ihre Reservierung anscheinend nicht wirklich ernst und erscheinen gar nicht - oder mit weniger Personen als angegeben.

Urlaub an der Nordsee: Einem Restaurant-Inhaber auf Sylt wird es zu viel. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Blaulicht News

Urlaub an der Nordsee: Restaurantbesitzer auf Sylt zieht Konsequenzen

Er zieht jetzt Konsequenzen. Schließlich kann er aufgrund der Maßnahmen nicht die vollen Kapazitäten seines Geschäfts ausnutzen und muss sehen, wie er die Verluste der letzten Monate einholt.

Urlaub an der Nordsee: Ein Gastronom zieht die Reißleine. (Symbolbild) Foto: IMAGO / imagebroker

--------------------------------------------

Mehr zu Thema Urlaub:

Urlaub an der Nordsee: Unfassbare Szenen auf Sylt! „Ach du Sch.....“

Urlaub an der Nordsee: Einheimische schießt gegen Touristen – das fliegt ihr direkt um die Ohren! „Unglaublich“

Urlaub an der Nordsee: Dreiste Autofahrer belästigen Einheimische – einem platzt nun der Kragen

Urlaub an der Nordsee: Dieses Haus sieht furchtbar aus – wer hineingeht, fällt aus allen Wolken

Urlaub an der Ostsee: Menschen protestieren gegen Millionen-Projekt – doch die Chancen stehen schlecht

--------------------------------------------

Ein Restaurant-Besitzer auf Sylt hat endgültig genug! (Symbolbild) Foto: picture alliance / DUMONT Bildarchiv / Olaf Meinhardt

Dazu hat er sich knallharte Regeln für sein Restaurant auf Sylt überlegt. Wer reserviert und nicht erscheint, müsse 25 Euro Strafe zahlen. Mehr dazu erfährst du in dem Artikel von MOIN.de.(neb)

Urlaub an der Nordsee: Gastronom zieht Reißleine, weil seine Gäste sich unmöglich verhalten. Foto: imago

Urlaub an der Nordsee: Wie sich Strandbesucher auf Sylt verhalten, macht fassungslos – Urlauber sauer

Was sich kürzlich auf Sylt abgespielt hat, macht fassungslos. Es musste sogar die Feuerwehr anrücken. Solche Szenen machen den Urlaub an der Nordsee nicht allzu besonders. Hier mehr.

Urlaub an der Nordsee: Verhalten von Urlaubern verärgert Anwohner und Touristen gleichermaßen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Blaulicht News

Urlaub an der Ostsee: Küstenort greift durch, aber die Regel ist umstritten – „Kümmert viele nicht“

Mit einer neuen Regel soll es auf der Strandpromenade am Timmendorfer Strand sicherer werden. Doch die Maßnahme ist umstritten. Lies HIER die ganze Geschichte!

Ein anderer Fund an der Nordsee macht die Einheimischen wütend. Lies hier, was passiert ist.

Die See kann Menschen ein ganzes Leben begleiten: Christas letzter Wunsch brachte rührte die Menschen zu Tränen. Lies hier die ganze Geschichte.

Du machst lieber Urlaub auf Mallorca? Dann freust du dich sicherlich HIERÜBER >>>