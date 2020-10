Urlaub an der Nordsee: Touristen sorgen für Ärger – „Wie die Axt im Wald“

In einigen Bundesländern sind gerade Herbstferien – und trotz der enormen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie machen sich Tausende in ihren Autos auf den Weg in die deutschen Naherholungsgebiete. Ganz vorn mit dabei: Der Urlaub an der Nordsee.

Die Gerichte haben die Beherbergungsverbote in den Bundesländern schließlich gekippt. Obwohl Politiker wie Angela Merkel aufgrund der steigenden Zahlen dringend appellierten, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten, ist der Urlaub an der Nordsee gefragt. Doch die Touristenströme sorgen nicht überall für Begeisterung, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ weiß.

Urlaub an der Nordsee: Unschöne Erlebnisse auf Autozug

Auf Facebook wird hitzig diskutiert. Im Fokus der Debatte: Der Autozug, welcher die Urlauber vom Festland auf die Nordsee-Insel Sylt bringt. Hier käme es immer wieder zu unschönen Zwischenfällen.

Das ist die Nordsee:

Randmeer des Atlantischen Ozeans

liegt im nordwestlichen Europa

in einem 150-Kilometer-Bereich an der Küste leben rund 80 Millionen Menschen

Fläche: 570.000 Quadratkilometer, maximale Tiefe 700 Meter, mittlere Tiefe 95 Meter

„So manche Touristen haben es echt eilig“, meint beispielsweise ein Urlauber. Ungeduldige Fahrer hätten unter ausgiebiger Nutzung ihrer Hupe versucht, schneller auf den Zug zu gelangen. Warum sie das täten, sei dem Reisende allerdings schleierhaft. Schließlich fährt der Zug erst los, wenn alle Autos aufgeladen sind.

Der Autozug bringt die Urlauber vom Festland auf die Insel Sylt und zurück. Foto: imago images/Chris Emil Janßen

Bei einigen scheint die Urlaubs-Vorfreude spätestens mit dem Autozug in Sichtweite in Ungeduld umgeschlagen zu sein. Was den Urlauber bei seinen Schilderungen aber besonders negativ aufgefallen ist: Ausgerechnet die Autofahrer, die vorher Druck machten, würden auf dem Zug auf die Ansage „Licht aus“ gar nicht oder erst sehr spät reagieren.

„Erst für kilometerlange Staus sorgen und auf dem Zug wie die Axt im Wald benehmen“, schreibt er zähneknirschend. Und er ist nicht der einzige Urlauber, der negative Beobachtungen gemacht hat. Was andere Sylt-Reisende zu den Vorgängen auf dem Autozug meinen, liest du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“.

