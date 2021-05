Urlaub an der Nordsee: Diskussionen über Kult-Restaurant entbrannt – „Nicht wirklich verstanden“

Sylt. Jeder Urlauber hat beim Urlaub an der Nordsee wohl so seine eigenen Rituale, um in die wohl verdiente Entspannung zu starten.

Ein Mann, der seinen Urlaub an der Nordsee verbracht hat, versteht eine Sache jedoch überhaupt nicht und fragt: „Was ist das Besondere an Gosch, dass so viele Bilder davon gepostet werden?“

Urlaub an der Nordsee: Hype berechtigt oder nicht? Ein Mann äußert nun sein Unverständnis. Foto: imago/Manfred Segerer

Sofort hagelt es Antworten, wie unser Partnerportal berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Tourist äußert Unverständnis über Kult-Restaurant

Gosch ist für viele nicht mehr wegzudenken: Der als „Fischkönig“ betitelte Unternehmer ist für viele wiederkehrende Touristen der Inbegriff von Urlaub auf Sylt. Doch was genau ist das Besondere? „Ich habe es für mich noch nicht wirklich verstanden“, postet ein Mann auf Facebook und erhält umgehend Rückmeldung.

Das ist Gosch Sylt:

Gosch Sylt (Eigenschreibweise: GOSCH) ist eine Unternehmensgruppe mit Sitz in List auf Sylt.

Sie betreibt Gastronomie und Fischhandel.

An 40 Standorten wird in Deutschland und auf einigen Kreuzfahrtschiffen regionale und internationale Fischküche angeboten.

Die Gosch-Niederlassungen finden sich hauptsächlich an touristisch relevanten (Bade-)Orten oder Verkehrsknotenpunkten.

Sie bilden vom kleinen Bistro bis zum Restaurant mit Tischbedienung eine gastronomische Bandbreite ab.

Auf Sylt gibt es außerdem eine Kneipe und zwei Märkte für Fisch, Meeresfrüchte und Merchandise-Produkte; zusätzlich betreibt das Unternehmen eine eigene Seafood-Manufaktur in Ellingstedt bei Schleswig und einen Online-Versand.

Urlaub an der Nordsee: Begeisterung bei den Touristen

Was für die einen das „Hardrock Café“ zu sein scheint, ist für die anderen „Gosch“, wie der Mann nun erfahren muss:

„Für uns seit 21 Jahren dasselbe Ritual: ankommen, Koffer in die Bude und auf zum Gosch! Das erste Fisch-/ Matjesbrötchen (draußen) genießen, ein Weinchen trinken und aufs Meer gucken! Dann fängt der Urlaub an!“, schreibt eine Frau und schwelgt bereits in Erinnerungen.

Für viele ist ein Urlaub an der Nordsee ohne ein Krabbenbrötchen von Jürgen Gosch einfach kein Urlaub. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius

Eine andere berichtet ebenfalls von ihren Urlaubserfahrungen: „Neben dem Krabbenkutter, stand der Wagen von Jürgen Gosch. Was der Mann geschaffen hat in all den Jahren, Hut ab. Mein voller Respekt für Jünne, der noch immer an der Front zu treffen ist.“

Urlaub an der Nordsee: „Gosch ist Sylt“

Ein weiterer Facebook-Nutzer bringt die Sache dann abschließend auf den Punkt: „Gosch ist Gosch und Sylt ist Sylt. Gosch ist Sylt und Sylt ist Gosch...oder Blum, Sansibar, Samoa, Buhne16, Wonnemeyer, Tiroler Stuben, Kupferkanne oder oder. Verstehe diese Frage auch nicht wirklich. Man kann über alle Lokalitäten streiten, denn Geschmäcker sind und bleiben Gott sei Dank verschieden.“

Was für eine Legende „Gosch“ für seine Fans tatsächlich ist, dürfte dem Facebook-Nutzer nun klar geworden sein. Was viele nicht wissen: Jürgen Gosch hat erst kürzlich etwas ganz Besonderes gefeiert. Worum es sich dabei handelte, kannst du bei „Moin“ nachlesen. (ali)

