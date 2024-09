Urlaub an der Nordsee: Strand-Besucher fassungslos! Neues Verbot sorgt für Verwirrung

Die schönen warmen Monate des Jahres liegen nun hinter uns, viele Deutsche blicken bereits seit Wochen auf ihren Sommerurlaub zurück. Der Herbst ist eingezogen und die teilweise kalten und regnerischen Tage haben dies bereits deutlich gezeigt. Dennoch haben viele Menschen auch im September noch freie Tage, die sie mit einem Urlaub an der Nordsee verbringen.

Am weißen Strand spazieren gehen, sich den Wind um die Nase wehen lassen und den Abend mit einem heißen Tee und einem guten Buch ausklingen lassen – für viele Menschen gibt es nichts Entspannenderes. Auch diese Urlauberin verbrachte eine kurze Auszeit auf der schönen Nordseeinsel Sylt. Bei ihrem Tagesausflug fiel ihr jedoch ein Verbot auf, das für Diskussionen sorgte. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtete über das verwirrende Schild am Strand.

Urlaub an der Nordsee: Türmchen bauen verboten?

„Wir waren heute am Morsum Kliff und haben dieses Schild gesehen“, schreibt die Sylt-Urlauberin in einer lokalen Facebook-Gruppe. Dazu fotografiert sie das Schild, auf dem steht: „Bitte keine Türmchen bauen“. Das Verbot wirft bei ihr viele Fragen auf. Schließlich fand sie die kleinen Steintürmchen, die meist am Morsumer Kliff verteilt sind, immer ganz schön. Warum das Steine-Stapeln plötzlich unerwünscht sein soll, ist ihr unverständlich.

Gibt es nicht viel wichtigere Probleme vor Ort als ein paar aufgetürmte Steine, fragt sie sich. Doch in der Facebook-Gruppe gibt es einige ortskundige Sylt-Fans, die regelmäßig Urlaub an der Nordsee machen und ihr diese Frage beantworten können. „Es geht darum, Landschaften natürlich zu erhalten, gerade in einzigartigen Biotopen, wie es im Bereich des Morsumkliffs der Fall ist“, zitiert „MOIN.DE“ einen User aus den Kommentaren. Tatsächlich soll dieses Stein-Stapel-Verbot vielerorts ein Ding sein, nicht nur auf Sylt.

Warum genau dieses Steine-Stapeln dem Ökosystem schadet, kannst du in diesem Artikel von „MOIN.DE“ nachlesen. Fakt ist aber: Wer im nächsten Urlaub an der Nordsee einen der beliebten Türme bauen möchte, sollte sich vorher erkundigen, ob das überhaupt erlaubt ist und sich dann vielleicht mit dem Anblick begnügen oder am Strand im Sand eine Burg bauen.