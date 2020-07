Urlaub an der Nordsee: Mann entdeckt DIESES Schild auf Sylt – und kommt aus dem Lachen nicht mehr raus

Sylt. Das Letzte, was man im Urlaub an der Nordsee sehen will, sind lästige Hinweisschilder, die einem vorschreiben, was man machen darf und was nicht.

Doch das Schild, das Kolumnist Frank Behrendt auf Sylt entdeckte, hat diesen schlechten Ruf nicht verdient. Dies berichtet unser Partnerportal MOIN.DE.

Urlaub an der Nordsee: Mann ist von DIESEM Schild auf Sylt begeistert

Zugegeben: Das Schild ist ziemlich unscheinbar und auch auf optischer Ebene nicht zwingend ansprechend gestaltet. Doch die drei Worte, die darauf stehen, begeistern Behrendt ungemein: „Lach mal wieder.“

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt mit einer Fläche von rund 99 Quadratkilometern die viertgrößte Insel Deutschlands

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Ob das Schild seinen Zweck erfüllen kann und was genau Kolumnist Behrendt daran so großartig findet, erfährst du auf MOIN.DE <<<.

