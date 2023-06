Urlaub an der Nordsee: Ignorante Touristen benehmen sich daneben – weil sie niemand aufhält

Urlaub an der Nordsee erfreut sich auch weiter sehr großer Beliebtheit. Jetzt stehen in vielen Bundesländern die Sommerferien auf dem Programm, was auch wieder zu einem Ansturm auf die beliebten Ferienorte der Nordsee führen dürfte.

Doch nicht immer verläuft ein Urlaub an der Nordsee vollkommen reibungslos. Manchmal kommt es sogar zu Streit zwischen Urlaubern und Einheimischen oder zwischen den Urlaubern an sich.

Urlaub an der Nordsee: DIESE Touristen sorgen für Ärger

In diesem Fall geht es um ignorante Hundebesitzer, die sich mit ihren Vierbeinern einfach nicht an die geltenden Regeln auf den unterschiedlichen Nordsee-Inseln halten wollen. So berichtet unser Partnerportal „MOIN.DE“ beispielsweise, dass es auf Sylt immer wieder zu schlimmen Szenen kommt, da die Urlauber ihre Tiere nicht wie vorgeschrieben an die Leine nehmen.

Diese laufen dann teilweise über die Wiesen und Teiche. Dabei würden sie ihrem Jagdinstinkt freien Lauf lassen und immer mal wieder Schafe reißen. Doch Sylt ist nicht die einzige Nordsee-Insel, auf der es zu solchen Problemen kommt. Auch auf Norderney oder St. Peter-Ording spielt sich Ähnliches ab.

Hundebesitzer halten sich nicht an Regeln

Auch auf St. Peter-Ording werden Hinweisschilder von einigen Hundebesitzern offenbar einfach gekonnt ignoriert. So berichten mehrere Nationalparkbetreuerinnen von der Schutzstation Wattenmeer, dass sie im Sommer regelmäßig Nordsee-Urlauber aus den Dünen holen oder Hundebesitzer daran erinnern müssen, dass ihre Tiere nur auf den ausgewiesenen Flächen frei herumlaufen dürfen.

Auch auf Norderney geht es ähnlich zu. Hier lassen ebenfalls einige Hundebesitzer ihre Tiere einfach frei laufen, obwohl auf der ganzen Insel mit der Ausnahme eines Hundestrandes ein striktes Hundeverbot am Strand gilt. Besonders schlimm wird es, wenn die Urlauber ihre Tiere nicht unter Kontrolle haben und diese nicht auf sie hören. Was andere Urlauber zu den Aktionen sagen, erfährst du auf „MOIN.DE„.