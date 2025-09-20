Nordsee-Touristen erleben Drama auf Sylt-Reise – „Urlaub ist abgeblasen“

Die Vorfreude ist doch bekanntlich die schönste Freude. Das können sicherlich auch Nordsee-Urlauber immer wieder aufs Neue bestätigen. Während die einen schon Tage vor Abreise ihre sieben Sachen in den Koffer packen, sind da andere spontaner.

Doch einem Touristen-Paar wurde seine spontane Pack-Aktion jetzt wohl zum Verhängnis. Eigentlich hatten sie eine entspannte Auszeit im Nordsee-Urlaub auf der Trauminsel Sylt verbringen wollen. Während ihrer Anreise im Zug traf sie allerdings plötzlich eine bittere Erkenntnis, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtete.

Nordsee-Urlauber trifft der Schlag

Schon im April hatten sich die Urlauber eigentlich bestens auf ihren Nordsee-Trip vorbereitet. Die Gästekarten, die vor Anreise auf die Insel Sylt besorgt werden müssen, um die geforderte Kurabgabe zu leisten, waren pünktklich bestellt. Jetzt hieß es nur fast ein halbes Jahr warten, um die letzten Sommer-Sonnenstrahlen im September auszukosten.

Als der Tag der Anreise im September dann endlich gekommen war, ging es pünktlich mit dem Zug Richtung Sylt los. Doch noch in der Bahn traf das Urlauber-Paar der Schlag! Denn die für fast 86 Euro gekauften Gästekarten lagen noch zu Hause, wie sie gegenüber „MOIN.DE“ schilderten. Aus der Traum vom Nordsee-Urlaub?

Paar muss schwitzen

Für die beiden Sylt-Fans begann das Schwitzen und ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn ohne Gästekarten konnten sie unmöglich den Strand betreten und ihren Nordsee-Urlaub genießen.

So versuchten sie noch aus dem Zug heraus, sich aus der misslichen Lage zu befreien. Dabei begann ein Spießrutenlauf, der das Urlauber-Paar eine heiß gelaufene Telefon-Leitung bescherte. „Man hat direkt das Gefühl, der Urlaub ist jetzt abgeblasen. Es passiert nichts mehr, wir kommen nie mehr nach Sylt oder sonst irgendwas!", so der aufgebrachte Mann. Denn am Touristik-Büro wollte man den beiden Touristen zunächst nicht helfen.