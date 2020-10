Urlaub an der Nordsee: Sylt-Anwohner haben schlimme Befürchtung, dass DAS auf der Insel eintrifft – „Echt mühsam“

Die Nordsee und ihre Inseln waren während der Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie ein beliebtes Urlaubsziel.

Und auch jetzt ist der Ansturm auf die Nordsee-Inseln nach wie vor noch groß. Vor allem Sylt bereitet sich mit dem Bau neuer Hotels auf die anreisenden Touristen vor. Das gefällt aber nicht jedem, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Nordsee: Einwohner auf Sylt haben große Befürchtung

Keine Frage – für die gebeutelte Wirtschaft auf der Insel sind die Touristen ein Segen. „Der extreme Ansturm ist wunderbar für die Gastronomie, die Hotellerie, den Einzehandel etc., um die diesjährigen Defizite auszugleichen“, schreibt ein Einwohner auf Facebook.

Baustellen inmitten der Sylter Idylle – für viele Anwohner eine Katastrophe. Foto: imago images / Chris Emil Janßen

Doch der Ansturm an Touristen und die fortschreitende Bebauung der Insel kommt nicht überall gut an. „Wir sind gerade hier und es ist echt mühsam. Es war immer unsere Lieblingsinsel, aber wir fragen uns: Brauchen wir das nochmal?“, fragt beispielsweise eine Urlauberin in den Kommentaren.

Das ist Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Zahlreiche Gebiete auf und um Sylt sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Auf der Insel gibt es allein zehn Naturschutzgebiete

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

