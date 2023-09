Urlaub an der Nordsee: Grusel-Fund am Strand wirft Fragen auf – „Überreste“

Zu einem Urlaub an der Nordsee gehören ausgedehnte Spaziergänge am Strand einfach dazu. Zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang am Meer entlang wandern, die Füße in den Sand stecken oder den Blick schweifen lassen – klingt entspannend, oder?

Anders ging es allerdings einer Frau, die ihren Urlaub an der Nordsee in St. Peter-Ording verbrachte. Während einer Wattwanderung machte sie nämlich eine unheimliche und erschreckende Entdeckung, die für jede Menge Spekulationen sorgt, wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Frau findet Skelett am Strand und reagiert sofort

Die Touristin war mit ihrem Freund auf einer Wattwanderung in Westerhever unterwegs, als sie von einem gruseligen Anblick am Strand überrascht wurde. Laut unserem Partnerportal „Moin.de“ entdeckte sie sowohl einen riesigen Schädel als auch eine Wirbelsäule im trockenen Sand – ein Skelett also.

Die Frau zückte sofort ihr Handy und hielt das Fundstück fest, zumal ihr nicht klar war, um was für ein Skelett es sich handeln könnte. Deshalb veröffentlichte sie ihre Fotos in einer Facebook-Gruppe für Nordsee-Liebhaber, um das Rätsel zu lösen.

„Das könnten die Überreste eines Tümmlers oder Delfins sein“, schreibt jemand. Ein anderer glaubt: „Das müssten Teile eines Schweinswalskeletts sein.“ Schließlich kam man auf den Gedanken, Experten zur Rate zu ziehen.

Urlaub an der Nordsee: Das steckt wirklich hinter dem Skelett

Der Naturschutzbund (Naturschutzbund Deutschland) schaltete sich ein und sorgte für Aufklärung. Zuerst gingen die Experten tatsächlich von einem Schweinswal aus, korrigierten diese Einschätzung aber noch einmal und enttarnten die Knochen als echten Sensationsfund.

„Ein fachkundiger Blick enttarnte das gut erhaltene Skelett nun doch als Überreste eines Weißschnauzendelfins (Lagenorhynchus albirostris). Dieser Meeressäuger wird nur wenige Male im Jahr an unserer Küste nachgewiesen“, so die Experten. Die Tiere sind in den kalten Gewässern des Nordatlantiks beheimatet und werden gelegentlich an der Nordseeküste gesichtet.

