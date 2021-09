Urlaub an der Nordsee: Manche Urlauber legen ein rücksichtsloses Verhalten an den Tag. (Symbolbild)

Urlaub an der Nordsee: Hier werden Regeln immer wieder bewusst missachtet – diese Bilder zeigen es

Hört man das Wort Regeln in Bezug auf den Urlaub an der Nordsee denken die meisten vermutlich an die Coronamaßnahmen.

Allerdings gibt es auch manche Dinge, auf die man bei einem Urlaub an der Nordsee auch schon vor der Pandemie achten sollte. Ein Beispiel und die drastischen Folgen bei der Missachtung hat unser Partnerportal MOIN.de in einem Artikel vorgestellt.

Urlaub an der Nordsee: Naturschutzgebiete auf Langeoog

Was macht einen Urlaub so erstrebenswert? Neben der Erholung und dem leckeren Essen geht es vielen Menschen vermutlich auch um die Natur und Landschaft in ihrem Reisegebiet. Diese sollte daher auch rücksichtsvoll behandelt werden.

Ein paar Fakten über die Nordsee:

die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans

die Nordsee ist ein wichtiger Handelsweg und dient als Weg Mittel- und Nordeuropas zu den Weltmärkten

die Fläche beträgt 570.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 700 Meter tief

Ein Beispiel von der Nordseeinsel Langeoog zeigt, wie drastisch das Verhalten so mancher Regelbrecher enden kann. Dort gibt es viele Naturschutzgebiete, in denen sich vor allem Vögel zur Brut zurückziehen. An den Stränden ist es deswegen besonders wichtig diese nicht zu stören und auf dem richtigen, ausgezeichneten Weg zu bleiben.

Urlaub an der Nordsee: Die entsprechenden Gebiete sind gekennzeichnet. Foto: IMAGO / Karlheinz Pawlik

Eine Touristin wurde jetzt allerdings Zeugin von dem teilweise ignoranten Verhalten anderer Urlauber. In einem Post bei Facebook schildert sie die Situation: „In der Schutzzone am Strand trotz der Schilder innerhalb von 10 Minuten 12 Personen. Liebe Langeooger,Touristen können anscheinend nicht mehr lesen.“

Urlaub an der Nordsee: Touristen sind fassungslos

Viele Nutzer pflichten ihr in der Kommentarspalte bei uns sind ähnlich fassungslos. Schließlich gefährden die uneinsichtigen Wanderer die Jungvögel und andere Tiere, die sich dort bewusst von den Menschen fernhalten.

