Trotz Horror-Preisen! So geht Nordsee- und Ostsee-Urlaub noch günstig

Es ist ein Trend, der sich nicht nur an der Nord- und Ostsee abzeichnet. Nein, gefühlt wird alles teurer – besonders in den letzten Jahren steigen die Preise in die Höhe. Manch einer kann sich den jährlichen Urlaub an der Küste gar nicht mehr leisten.

Doch gibt es nach wie vor ein paar Tipps und Kniffe, die einem dabei helfen, hier und da etwas Geld einzusparen. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ hat da einen besonderen Geheimtipp parat.

Sparen im Urlaub an Ostsee & Nordsee

In NRW laufen die Herbstferien bereits seit dem 13. Oktober, in Hamburg müssen die Schüler noch bis zum 20. Oktober warten. Doch eins ist sicher: Auch im Herbst zieht es noch viele Urlauber an die Ostsee und Nordsee. Günstiger ist das jetzt schon allemal, schließlich ist die Hauptsaison längst vorbei.

Auch interessant: Touristen empört – Urlaub an Nordsee und Ostsee wird zur Mehrkosten-Falle

Doch wem die Preise für Hotels, Ferienhäuser und Co. immer noch zu happig sind, der könnte sich ja mal beim Camping versuchen, schlägt „MOIN.DE“ vor. Ja, im Herbst könnte das natürlich etwas frisch werden, doch mit ein paar zusätzlichen Decken und in einen Schlafsack gekuschelt – am besten zu zweit – könnte es auch auf eine andere Art gemütlich werden.

Günstige Campingplätze an Nord- & Ostsee

Ein Beispiel: Der Campingplatz am Bäderring in Cuxhaben-Duhnen hat das ganze Jahr über geöffnet. Für einen Wohnwagen mit Pkw zahlt man dort 18 Euro pro Nacht plus neun Euro pro Erwachsenen und vier Euro für kleine Gäste zwischen drei und 15 Jahren – Stromkosten exklusive.

Mehr Themen:

Noch günstiger wird es, wenn man erst nach den Herbstferien dort aufschlägt, denn ab dem 1. November zahlen Gäste dann eine Winterpauschale. Auch der Campingplatz Wenningstedt auf Sylt hat in der kälteren Jahreszeit geöffnet. Hier sind allerdings die Tage um den Jahreswechsel bereits ausgebucht.

Und unser Partnerportal hat noch einen günstigen Tipp für euch, den lest ihr im Artikel auf „MOIN.DE“.